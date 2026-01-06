 Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

Qafar Ağayev16:15 - Bu gün
Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

Beynəlxalq qiymətləndirmə (Business Ready – B-READY 2025) rəsmi olaraq artıq açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, hesabat Dünya Bankı tərəfindən 30 dekabr 2025-ci il tarixində yayımlanıb.

Dünya Bankının Business Ready (B-READY) 2025 hesabatına əsasən, Azərbaycan kommunal xidmətlər sahəsində, xüsusilə internet xidmətləri üzrə yüksək nəticə əldə edib.

Hesabata görə, Azərbaycan internet xidmətlərinin əməliyyat effektivliyi üzrə 101 ölkə arasında 5-ci yerdə qərarlaşıb (31.05 xal ilə 5-ci yer). Eyni zamanda, tənzimləyici keyfiyyət (30.83 xal ilə 17-ci yer)idarəetmə-şəffaflıq göstəriciləri (29.17 xal ilə 27-ci yer) üzrə də ölkə ilk 30-luqda yer alıb.

Ümumilikdə, kommunal xidmətlər indikatoru üzrə Azərbaycan 83.05 xal ilə 25-ci mövqedə qərarlaşıb və bu nəticə ilə region ölkələrini qabaqlayıb. Qeyd edək ki, kommunal xidmətlər sahəsində ölkəyə ən çox töhfə verən alt-indikator məhz internet xidmətləri olub.

Business Ready qiymətləndirməsi dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti, tənzimləmə mühiti və əməliyyat effektivliyini ölçən beynəlxalq metodologiyaya əsaslanır və 2025-ci il hesabatında 101 ölkəni əhatə edir.

Paylaş:
136

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

İqtisadiyyat

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Siyasət

Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

Cəmiyyət

Nazir: Azərbaycan süni intellekt sahəsində dünyada ən sürətli irəliləyiş göstərən ölkə seçilib

İqtisadiyyat

Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

AMB 6 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Son xəbərlər

“Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaq

Bu gün, 17:48

Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Bu gün, 17:35

Siqaret qaçaqmalçılığı üzrə daha bir nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:21

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Bu gün, 16:58

Elmar Allahverdiyev respublikanın baş dövlət fitosanitar müfəttişi təyin edilib

Bu gün, 16:55

İlham Əliyevin yerli televiziyalara müsahibəsi ərəb mediasının diqqətində olub

Bu gün, 16:36

Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

Bu gün, 16:15

Bakıda Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həyətində meyit tapılıb

Bu gün, 15:48

Gürcüstan daha 13 əcnəbini deportasiya etdi - Aralarında azərbaycanlılar da var

Bu gün, 15:30

Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

Bu gün, 15:10

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı obyektlərin tikintisi üçün icazə tələb olunacaq

Bu gün, 14:59

Yenilənmiş “Murovdağ” gəmisinin ilk səfəri ABŞ-yə planlaşdırılır - FOTO

Bu gün, 14:53

Abşeronun bəzi ərazilərində elektrik enerjisi olmayacaq

Bu gün, 14:34

Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

Bu gün, 14:33

Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Ötən il xaricdə verilmiş elmi dərəcələrin 35-i tanınıb

Bu gün, 13:57

Nazir: Azərbaycan süni intellekt sahəsində dünyada ən sürətli irəliləyiş göstərən ölkə seçilib

Bu gün, 13:29

Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

Bu gün, 13:23

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:15

Praqa hava limanında insident: AZAL-ın ekipajı təyyarəyə qanunsuz daxilolmanın qarşısını alıb

Bu gün, 12:42
Bütün xəbərlər