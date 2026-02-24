 ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

16:50 - 24 / 02 / 2026
ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) sədr müavini Arif Ağayev Dünya Bankının təşkilatçılığı ilə Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində keçirilmiş Regional Dəmir Yolu Seminarında iştirak edib.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, seminar çərçivəsində baş tutmuş “Ölkələrin baxışı: Mövcud geosiyasi şəraitdə dəmir yolları üçün perspektivlər və çağırışlar” adlı sessiyada çıxış edən Arif Ağayev Azərbaycanın regional bağlantılardakı mövqeyi, Orta Dəhlizin artan potensialı, icrası davam edən iri yerli layihələr və mövcud geosiyasi mənzərə fonunda ADY-nin strateji baxışı barədə məlumat verib.

ADY sədrinin müavini Azərbaycanın Şərq–Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşərək Avrasiyanın mühüm tranzit qovşağı kimi rolunun gücləndiyini bildirib, dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmənin vacib olduğunu, müasir geosiyasi şəraitdə bağlantıların koordinasiyalı, dayanıqlı və rəqəmsal təşkili məqsədilə Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu və “Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu” Beynəlxalq Assosiasiyası çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndiyini, Qazaxıstan və Çinlə elektron sənəd mübadiləsi və məlumat inteqrasiyasının sürətləndiyini deyib.

Qeyd olunub ki, ADY son illərdə Orta Dəhlizin Azərbaycandan keçən hissəsində tranzit ötürücülüyünün yüksəldilməsi üçün əsaslı işlər görüb, xüsusilə rəqəmsal həllərin tətbiqi sayəsində tranzit müddətləri azalıb. Nəticədə Şərq-Qərb istiqamətində 2025-ci ildə 392 blok-qatarın qəbulu ilə 2024-cü ilin müvafiq göstəricisi 37% üstələnib. Eyni zamanda, 2025-ci ildə Bakı Limanında konteyner dövriyyəsi rekord vuraraq 100 min TEU-nu keçib.

Bununla yanaşı, dəhlizlər üzrə ötürücülük qabiliyyətinin artırılması, Bakı Limanının illik yükaşırma həcminin 260 min TEU-ya qədər genişləndirilməsi və sərhəd-keçid prosedurlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirildiyi vurğulanıb.

Paylaş:
225

Aktual

Cəmiyyət

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Dünya

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Cəmiyyət

MM Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

İqtisadiyyat

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

“Xocalı” gəmisi İndoneziyadan Avstraliyaya səfərini uğurla tamamlayıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Bu gün, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 17:33

Azərbaycan Prezidenti: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

Bu gün, 17:31

Dövlət başçısı: Hər zaman güclü olmalıyıq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmasın

Bu gün, 17:13

İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi

Bu gün, 17:08

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Bu gün, 17:06

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Bu gün, 16:59

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Bu gün, 16:51

Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

Bu gün, 16:43

MM Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 16:28

Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:25

Ramiz Əzizbəylinin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:55

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 15:39

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 15:33

Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

Bu gün, 15:05

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

Bu gün, 14:46

Zelenski ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər