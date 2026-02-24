 Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

09:57 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,11 ABŞ dolları və ya 1,54% bahalaşaraq 73,31 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 72,2 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Paylaş:
61

Aktual

Rəsmi

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Cəmiyyət

“Səfir Fergus Auldu baş verən bu təxribatı dayandırmaq üçün fəaliyyətə çağırırıq” – AÇIQ MƏKTUB

Cəmiyyət

Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsidir

Cəmiyyət

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

Qızılın qiyməti 5,2 min dolları ötüb

“Xocalı” gəmisi İndoneziyadan Avstraliyaya səfərini uğurla tamamlayıb

AMB 23 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Son xəbərlər

Sabah AMEA-da Ramiz Mehdiyevin məsələsinə baxılacaq

Bu gün, 11:27

“Səfir Fergus Auldu baş verən bu təxribatı dayandırmaq üçün fəaliyyətə çağırırıq” – AÇIQ MƏKTUB

Bu gün, 11:23

“Rəqəmsal məktəb” platformasından istifadə edən şagirdlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:20

Vüsal Xanlarov: Rəqəmsal təhsil xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı 530 minə çatıb

Bu gün, 11:16

Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

Bu gün, 11:14

İdarə rəisi: Təhsil müəssisələrinin genişzolaqlı internetə qoşulmasında ciddi artım qeydə alınıb

Bu gün, 11:11

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:08

Milli Məclisin növbəti iclası başlayıb

Bu gün, 11:07

Baş Prokurorluq vətəndaşın qanunsuzluqlara məruz qalması barədə iddialara cavab verib

Bu gün, 11:00

Bakıda xalq rəssamı Davud Kazımovun 100 illiyinə həsr olunan sərgi açılıb – FOTO

Bu gün, 10:33

Yol Polisi yüksək sürətlə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT EDİB

Bu gün, 10:19

Xətai rayonundakı bu küçədə təmir işləri həyata keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:17

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

Bu gün, 09:57

Milli Məclisin sabiq deputatı Türkiyədə əməliyyat zamanı vəfat etdi

Bu gün, 09:54

İrandan 80 kiloqrama yaxın narkotikin ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 09:42

FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müraciət etdi

Bu gün, 09:22

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:19

Qızılın qiyməti 5,2 min dolları ötüb

Bu gün, 09:14

Paytaxda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 08:53

Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsidir

Bu gün, 08:42
Bütün xəbərlər