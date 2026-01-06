 Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Qafar Ağayev16:58 - Bu gün
Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

"Hazırda Bakı şəhəri üzrə 42 729 nəqliyyat vasitəsinin buraxılış kartı mövcuddur".

Bu barədə 1news.az-ın sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA)bildirilib

"Gündəlik reysə çıxan taksi minik avtomobillərinin sayı təxminən 23 min civarındadır ki, bu da bazarda taksi sayının tələbatdan artıq olduğunu göstərir. Hazırda taksi xidməti sahəsində mövcud tələbat tam ödənilir" - deyə açıqlamada bildirilib.

Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, Bakı şəhərinin inzibati ərazi vahidi üzrə taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşıma üçün verilən icazələrin əlavələrinin (buraxılış kartlarının) say həddi 25 min kvota ilə müəyyən edilib. Kvota ilə bağlı müraciətlərin qəbulu 30 dekabr saat 23:59-da başa çatıb. Bu aydan etibarən müraciətlərin qeydiyyatı və baxılması növbəlilik prinsipi əsasında və şəffaf şəkildə həyata keçiriləcək.

Bildirilib ki, növbəlilik sırası gücləndirilmiş elektron imza ilə göndərilən ərizənin tarix və vaxtına əsasən müəyyən olunur. Növbədə olan nəqliyyat vasitələrinin sayı, eləcə də buraxılış kartı qüvvədə olan avtomobillərin sayı və kvotada yaranan boş yerlər barədə məlumatları AYNA-nın rəsmi saytından əldə etmək mümkün olacaq.

Kvotada boşalan yerlərin sayı növbədə olan şəxsin nəqliyyat vasitələrinin sayından az olduqda, növbə çatdığı zaman yalnız boş yer sayı qədər avtomobilə buraxılış kartı veriləcək, qalan nəqliyyat vasitələri isə növbədə saxlanılacaq. Müraciətlərə ardıcıllıqla baxılacaq və bir növbə tam yekunlaşmadan növbəti müraciət üzrə sistemdə qərar qəbul edilməsi mümkün olmayacaq.

Qeyd edilib ki, buraxılış kartlarının sayı bir neçə halda azala bilər: kartın müddəti bitdikdə, nəqliyyat vasitəsinin mülkiyyətçisi dəyişdikdə, sahibkar qanunvericiliyin tələblərini pozduqda və ya öz istəyi ilə sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verdikdə. Bazarda taksi sayının çox olması səbəbindən kvotada boş yerlərin yaranmasının müəyyən vaxt tələb edəcəyi vurğulanıb.

Son müraciət tarixindən sonra təqdim edilən ərizələr sistemdə gözləməyə alınır və kvotada yer azad olduqdan sonra növbəlilik prinsipi ilə baxılır. Növbəliliklə bağlı əlavə məlumatların vaxtaşırı açıqlanacağı da bildirilib.

Paylaş:
210

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

İqtisadiyyat

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Siyasət

Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

Cəmiyyət

Nazir: Azərbaycan süni intellekt sahəsində dünyada ən sürətli irəliləyiş göstərən ölkə seçilib

İqtisadiyyat

Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtdan bölgələrə böyük axın – Bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlandı

ADY Gəncə və Qəbələni birləşdirən yeni sərnişindaşıma xidmətini işə salır - Tarix açıqlandı

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Əmtəə bazarlarında qızılın bahalaşması davam edir

Son xəbərlər

“Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaq

Bu gün, 17:48

Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Bu gün, 17:35

Siqaret qaçaqmalçılığı üzrə daha bir nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:21

Bakıda taksi sayı tələbatı üstələyir: AYNA rəqəmləri açıqladı - ÖZƏL

Bu gün, 16:58

Elmar Allahverdiyev respublikanın baş dövlət fitosanitar müfəttişi təyin edilib

Bu gün, 16:55

İlham Əliyevin yerli televiziyalara müsahibəsi ərəb mediasının diqqətində olub

Bu gün, 16:36

Azərbaycan internet xidmətləri üzrə dünyanın TOP-5 ölkəsi sırasında yer alıb

Bu gün, 16:15

Bakıda Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həyətində meyit tapılıb

Bu gün, 15:48

Gürcüstan daha 13 əcnəbini deportasiya etdi - Aralarında azərbaycanlılar da var

Bu gün, 15:30

Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

Bu gün, 15:10

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı obyektlərin tikintisi üçün icazə tələb olunacaq

Bu gün, 14:59

Yenilənmiş “Murovdağ” gəmisinin ilk səfəri ABŞ-yə planlaşdırılır - FOTO

Bu gün, 14:53

Abşeronun bəzi ərazilərində elektrik enerjisi olmayacaq

Bu gün, 14:34

Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

Bu gün, 14:33

Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Ötən il xaricdə verilmiş elmi dərəcələrin 35-i tanınıb

Bu gün, 13:57

Nazir: Azərbaycan süni intellekt sahəsində dünyada ən sürətli irəliləyiş göstərən ölkə seçilib

Bu gün, 13:29

Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

Bu gün, 13:23

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:15

Praqa hava limanında insident: AZAL-ın ekipajı təyyarəyə qanunsuz daxilolmanın qarşısını alıb

Bu gün, 12:42
Bütün xəbərlər