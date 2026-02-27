Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək
Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə (ETSİ) daxil olan bir sıra ərazilərdə bu gün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu gün Maştağa ETSİ-nin ərazisində yerləşən 35/10/6 kV-luq "Pirşağı" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 580.1 və 580.2 nömrəli hava xətlərində təmir işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 15:00-dək Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağları adlanan ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq ediləcək.
Qeyd olunub ki, təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək.
132