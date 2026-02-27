 Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

Qafar Ağayev08:44 - Bu gün
Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinə (ETSİ) daxil olan bir sıra ərazilərdə bu gün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu gün Maştağa ETSİ-nin ərazisində yerləşən 35/10/6 kV-luq "Pirşağı" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 580.1 və 580.2 nömrəli hava xətlərində təmir işləri aparılacaq.

Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 15:00-dək Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağları adlanan ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq ediləcək.

Qeyd olunub ki, təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Dünya

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Cəmiyyət

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

İqtisadiyyat

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

İqtisadiyyat

Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanla İran elektrik enerjisinin ixracı məsələsini müzakirə edib

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 10:26

Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Bu gün, 10:24

Azərbaycanda Elektron Büdcə Bələdçisi portalı istifadəyə verilib

Bu gün, 10:12

Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

Bu gün, 09:53

Binəqədidə qəza: Minik avtomobili yük maşınına çırpıldı, sürücü avtomobildə sıxılıb qaldı

Bu gün, 09:42

Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 09:38

Anna Akopyan Nikol Paşinyandan ayrıldığını açıqlayıb

Bu gün, 09:22

AMB fevralın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Bu gün, 08:55

Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

Bu gün, 08:44

Şuşanın çoxəsrlik tarixə malik şəhərsalma mədəniyyəti və memaqlaq sənəti nümunələri

Bu gün, 08:33

Bakının bu küçə və prospektlərində tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 08:18

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 07:55

Tallin şəhərində soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı adnım tədbiri keçirilib

26 / 02 / 2026, 20:00

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

26 / 02 / 2026, 19:39

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

26 / 02 / 2026, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

26 / 02 / 2026, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

26 / 02 / 2026, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

26 / 02 / 2026, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

26 / 02 / 2026, 17:33
Bütün xəbərlər