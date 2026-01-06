 Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib | 1news.az | Xəbərlər
Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Qafar Ağayev17:35 - Bu gün
AZCON Holding şirkətlərindən olan ADY-nin Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında ötən il 100 min TEU konteynerdən çox yük aşırılaraq limanın tarixində rekord göstəriciyə imza atılıb.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, 2024-cü illə müqayisədə limanın ADY-yə inteqrasiya edildiyi 2025-ci ildə müvafiq göstəricidə 40 faizə yaxın artım qeydə alınıb.

"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu, yalnız başlanğıcdır, bu say dəfələrlə artacaq. ADY bu istiqamətdə intensiv işləri davam etdirir", - məlumatda qeyd olunub.

