İqtisadiyyat

AMB 6 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:27 - Bu gün
AMB 6 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9947 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 2,0920 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9947
AUD 1,1432
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1177
CZK 0,0824
CNY 0,2435
DKK 0,267
GEL 0,6302
HKD 0,2183
INR 0,0189
GBP 2,3043
SEK 0,1856
CHF 2,1488
ILS 0,5384
CAD 1,235
KWD 5,5339
KZT 0,3314
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5194
MDL 0,1017
NOK 0,1697
UZS 0,0142
PKR 0,607
PLN 0,4735
RON 0,392
RUB 2,092
RSD 0,0169
SGD 1,3279
SAR 0,4533
xdr 2,324
TRY 0,0395
TMT 0,4857
UAH 0,0401
JPY 1,087
NZD 0,9857
XAU 7594,742
XAG 133,7874
XPT 3964,604
XPD 2969,722
