 Azərbaycanla İran elektrik enerjisinin ixracı məsələsini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycanla İran elektrik enerjisinin ixracı məsələsini müzakirə edib

Qafar Ağayev13:32 - Bu gün
Azərbaycanla İran elektrik enerjisinin ixracı məsələsini müzakirə edib

Energetika naziri Pərviz Şahbazovla İran İslam Respublikasının yol və şəhərsalma naziri, Azərbaycan-İran İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının həmsədri Fərzanə Sadiqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib.

Nazirlikdən 1news.az-a verilən məlumata görə, dövlət başçılarının dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin dərin tarixi köklərə malik Azərbaycan-İran əlaqələrinin bütün sahələrdə yeni mərhələdə inkişafına təkan verdiyi məmnunluqla qeyd olunub. İkitərəfli münasibətlərdə enerji sahəsinin mühüm rol oynadığı vurğulanıb. “Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadiyyat, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası”nın 17-ci iclasının Protokolunda enerji məsələlərinin də əks olunması bu istiqamətdə tərəfdaşlığa verilən önəmin göstəricisi kimi qiymətləndirilib.

Görüşdə birgə layihələrin, o cümlədən “Xudafərin”, “Qız Qalası” və “Ordubad” su elektrik stansiyalarının icrası və elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Gündəlikdə olan layihələrin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi məqsədilə birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi razılaşdırılıb.

Paylaş:
79

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Müsahibə

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Rəsmi

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

İqtisadiyyat

ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

ADY-dən yenilik: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

Azərbaycanla İran elektrik enerjisinin ixracı məsələsini müzakirə edib

Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

AMB 18 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

AMB 23 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Naxçıvanda dəmir yollarının yenidən qurulması davam etdirilir

Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

Son xəbərlər

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

Bu gün, 17:55

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:54

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Bu gün, 17:47

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Məktəb direktorlarının işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi davam edir

Bu gün, 17:31

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:29

Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 17:23

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 17:10

ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

Bu gün, 16:50

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Bu gün, 16:31

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 16:10

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:02

Nəsimidə 13 kq-dan çox narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 15:43

67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 15:33

Cəlilabadda itkin düşən 26 yaşlı qadın axtarılır

Bu gün, 15:25

Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiqin doğum günüdür

Bu gün, 14:55

Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə “Heydər Əliyev” ordeni təqdim edilib

Bu gün, 14:34

Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 14:09

Deputat: Qarabağa qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər evlərini özləri tiksin

Bu gün, 13:49

ADY-dən yenilik: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər