AMB 23 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:40 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,0096 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,01 % azalaraq 2,2138 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0096

100 Rusiya rublu

2,2138

1 Avstraliya dolları

1,2020

1 Belarus rublu

0,5927

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1178

1 Çexiya kronu

0,0830

1 Çin yuanı

0,2462

1 Danimarka kronu

0,2690

1 Gürcü larisi

0,6357

1 Honq Konq dolları

0,2175

1 Hindistan rupisi

0,0187

1 İngilis funt sterlinqi

2,2983

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1882

1 İsveçrə frankı

2,2008

1 İsrail şekeli

0,5457

1 Kanada dolları

1,2436

1 Küveyt dinarı

5,5457

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3405

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5285

1 Moldova leyi

0,0998

1 Norveç kronu

0,1786

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6078

1 Polşa zlotası

0,4756

1 Rumıniya leyi

0,3943

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3441

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3339

Türk lirəsi

0,0388

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0393

Yapon yeni

1,1011

Yeni Zelandiya dolları

1,0174

Qızıl

8773,3770

Gümüş

148,2159

Platin

3690,1900

Palladium

2979,0120

