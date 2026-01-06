 “Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Qafar Ağayev09:49 - Bu gün
“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır və bütün bu layihələr təbii ki, koordinasiya şəklində aparılmalıdır.

1news.az xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bildirib.

Azərbaycanda bütün yolların daha tez həll oluna biləcəyini vurğulayan dövlətimizin başçısı ölkəmizin ərazisində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı artıq heç bir problemin qalmadığını qeyd edib.

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Ağbənd qəsəbəsində Arazın üzərindən körpünün də inşa edildiyini deyən Prezident İlham Əliyev bildirib: “Hazırda Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana getmək üçün Biləsuvardan uzun yol qət edilməlidir. İndi isə İran ərazisindən Naxçıvana cəmi 45-50 kilometr gediş olacaq. Beləliklə, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında iki bağlantı olacaq, biri Ermənistan üzərindən, biri isə İran üzərindən. Biz faktiki olaraq, Naxçıvanı, Şərqi Zəngəzuru və Qarabağı bir bölgə kimi birləşdirəcəyik.

Paylaş:
94

Aktual

Cəmiyyət

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Cəmiyyət

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Siyasət

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Siyasət

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

“Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, islahatlara getməliyik”

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

ABŞ səfirliyi: İkitərəfli təhlükəsizlik əməkdaşlığımızın əsas sütunlarından biridir

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Son xəbərlər

Süni boya ilə toyuqlara “kənd toyuğu” görünüşü verib satmaq istəyənlər aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 12:24

Mirşahin Ağayev: Azərbaycan Mediasının təmsilçiləri təkcə öz suallarına cavab deyil, həm də növbəti ustad dərsi aldı!

Bu gün, 12:14

Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

Bu gün, 12:01

DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:46

Ötən ilin dekabr 150 mindən çox şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb

Bu gün, 11:27

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Bu gün, 11:05

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 11:03

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Bu gün, 11:00

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Bu gün, 10:47

Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı

Bu gün, 10:37

Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

Bu gün, 10:25

Məktəbliləri yanvarın sonunda 5 gün tətil gözləyir

Bu gün, 10:08

Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:55

Əmtəə bazarlarında qızılın bahalaşması davam edir

Bu gün, 09:54

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Bu gün, 09:49

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Bu gün, 09:45

Abşeronda kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 09:36

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Bu gün, 09:32

“Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, islahatlara getməliyik”

Bu gün, 09:31

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər