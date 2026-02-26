 BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb | 1news.az | Xəbərlər
BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

BMT-nin Azərbaycandakı Missiyası Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilib.

"Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini dərin hörmətlə yad edirik. Belə faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün bütün səylər göstərilməlidir. Davamlı sülh yalnız dialoq və barışma yolu ilə əldə edilə bilər", - paylaşımda qeyd olunub.

