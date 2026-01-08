 AMB 8 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 8 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:28 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9857 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,1172 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9857

100 Rusiya rublu

2,1172

1 Avstraliya dolları

1,1400

1 Belarus rublu

0,5778

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1173

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2433

1 Danimarka kronu

0,2657

1 Gürcü larisi

0,6311

1 Honq Konq dolları

0,2183

1 Hindistan rupisi

0,0189

1 İngilis funt sterlinqi

2,2883

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1851

1 İsveçrə frankı

2,1322

1 İsrail şekeli

0,5355

1 Kanada dolları

1,2260

1 Küveyt dinarı

5,5333

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3330

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5161

1 Moldova leyi

0,1018

1 Norveç kronu

0,1686

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6045

1 Polşa zlotası

0,4718

1 Rumıniya leyi

0,3902

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3247

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3248

Türk lirəsi

0,0395

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0397

Yapon yeni

1,0849

Yeni Zelandiya dolları

0,9800

Qızıl

7532,8445

Gümüş

131,9002

Platin

3867,7295

Palladium

2977,1250

