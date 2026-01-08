AMB 8 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9857 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,1172 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9857
|
100 Rusiya rublu
|
2,1172
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1400
|
1 Belarus rublu
|
0,5778
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1173
|
1 Çexiya kronu
|
0,0818
|
1 Çin yuanı
|
0,2433
|
1 Danimarka kronu
|
0,2657
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2183
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2883
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1851
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1322
|
1 İsrail şekeli
|
0,5355
|
1 Kanada dolları
|
1,2260
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5333
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3330
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5161
|
1 Moldova leyi
|
0,1018
|
1 Norveç kronu
|
0,1686
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6045
|
1 Polşa zlotası
|
0,4718
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3902
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3247
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3248
|
Türk lirəsi
|
0,0395
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0397
|
Yapon yeni
|
1,0849
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9800
|
Qızıl
|
7532,8445
|
Gümüş
|
131,9002
|
Platin
|
3867,7295
|
Palladium
|
2977,1250