 “Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

17:15 - Bu gün
“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

Avant şirkətlər qrupu davamlı inkişaf strategiyası çərçivəsində daxili strukturlaşma və korporativ idarəetmənin optimallaşdırılması istiqamətində növbəti mərhələyə qədəm qoyur.

Bu çərçivədə tikinti şirkəti olmayan “Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ləğvi ilə bağlı hüquqi prosedurlar başlanmışdır. “Avant Group” MMC-nin sturukturu şirkətlər qrupuna daxil olan “Avant Construction” MMC ilə birləşdirilmişdir.

Qeyd etmək vacibdir ki, bu qərar fəaliyyətin dayandırılması və ya biznesin bağlanması ilə bağlı deyil və qrup daxilində idarəetmənin daha çevik, şəffaf və səmərəli qurulması məqsədi daşıyır. Sözügedən ləğv prosesi texniki-hüquqi xarakterlidir və yenidən strukturlaşma strategiyasının tərkib hissəsidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, “Avant Construction” MMC, “Avant Luxe” MTK, “Avant Group” MTK, “Avant Green” MTK və şirkətlər qrupuna daxil olan digər hüquqi şəxslər öz fəaliyyətlərini tam həcmdə və fasiləsiz şəkildə davam etdirir. Mövcud layihələr, öhdəliklər, tərəfdaşlıq münasibətləri və müştərilərlə iş rejimi dəyişməz qalır.

Bu addım nəticəsində idarəetmə mexanizmləri daha da təkmilləşdiriləcək, qərarvermə prosesləri sürətlənəcək, korporativ məsuliyyət və nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcəkdir.

Avant şirkətlər qrupu bazarda etibarlı mövqeyini qoruyaraq, uzunmüddətli inkişaf və şəffaf idarəetmə prinsiplərinə sadiqliyini davam etdirir.

İctimaiyyətə və tərəfdaşlarımıza göstərdikləri etimada görə təşəkkür edirik.

Reklam hüququnda

Paylaş:
146

Aktual

Rəsmi

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

Siyasət

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Cəmiyyət

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Paytaxtda Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli xan Xoyski prospektinin kəsişməsində yeni işıqforlar quraşdırılıb

Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və SAT üzrə “qara siyahı” iddiaları: bütöv bir ölkənin imicinə zərbə vuran kimlərdir?

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Gəncədə 3 ev yanıb - FOTO

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Son xəbərlər

Paytaxtda Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli xan Xoyski prospektinin kəsişməsində yeni işıqforlar quraşdırılıb

Bu gün, 17:42

Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 17:37

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:24

“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

Bu gün, 17:15

Baş prokuror Pirallahıda vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 17:09

“Kinon” abunəliyini bank kartı ilə ödəmək mümkündür

Bu gün, 16:49

Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:38

Bakıda 20 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 16:13

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:52

Bakıda yeni avtomobil və piyada tunellərinin tikintisinə başlanılıb - FOTO

Bu gün, 15:23

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Bu gün, 15:02

Paytaxtda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb - FOTO

Bu gün, 14:58

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

Bu gün, 14:28

Üç televiziya və bir radionun yayımı müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 13:09

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

Bu gün, 12:33

Müəllimin direktor müavinini döyməsi ilə bağlı iddialara məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 12:24

Dənizkənarı obyektlərdə “dəvə qutabı” ilə bağlı reydlər davam edir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:02

Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 11:41
Bütün xəbərlər