 ADY Gəncə–Qəbələ–Gəncə marşrutu üzrə gündəlik sərnişindaşıma xidmətinə başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

ADY Gəncə–Qəbələ–Gəncə marşrutu üzrə gündəlik sərnişindaşıma xidmətinə başlayıb

Qafar Ağayev14:04 - Bu gün
ADY Gəncə–Qəbələ–Gəncə marşrutu üzrə gündəlik sərnişindaşıma xidmətinə başlayıb

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) 12 yanvar tarixindən ilk dəfə Gəncə–Qəbələ–Gəncə marşrutu üzrə gündəlik sərnişindaşıma xidmətinə başlayıb.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, qatarlar hər gün saat 10:10-da Gəncə Dəmiryol Vağzalından Qəbələ istiqamətinə, saat 18:00-da isə Qəbələdən Gəncəyə hərəkət edir. Səfərin ümumi müddəti 1 saat 50 dəqiqədir.

Sərnişinlərə oturacaq tipli müasir elektrik qatarları ilə xidmət göstərilir. Qatarlarda standart, standart+, biznes və birinci siniflər üzrə səyahət imkanları təklif olunur. Biletlərin minimal qiyməti Gəncə–Qəbələ istiqamətində 4.30 AZN, Ləki–Qəbələ istiqamətində isə 1.70 AZN təşkil edir.

Sərnişinlər marşrut üzrə Goran, Yevlax, Ləki və Ağdaş stansiya və dayanacaqlarından da istifadə edə bilərlər.

Bu reys Bakıdan Qəbələyə və əks istiqamətə hər gün səfər etməyə də imkan verir. Belə ki, Bakı–Qazax qatarı ilə saat 10:50-də Ləki stansiyasına çatıb, daha sonra saat 11:12-də Gəncə–Qəbələ istiqamətində hərəkət edən qatarla Qəbələyə səfər etmək mümkündür. Sərnişinlər Qəbələ–Gəncə qatarından istifadə edərək saat 18:45-də Ləki stansiyasına çatıb, saat 19:02-də Qazax–Bakı qatarı ilə Bakıya gələ bilərlər.

Biletləri ADY-nin rəsmi veb-saytı və “ADY Mobile” tətbiqi vasitəsilə əldə etmək olar.

Yeni sərnişindaşıma marşrutu qərb və şimal-qərb bölgələri arasında nəqliyyat əlçatanlığının artırılmasına və daxili turizmin inkişafına töhfə verəcək. Bu, Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutundan sonra ADY-nin ikinci regiondaxili sərnişindaşıma marşrutu olaraq bölgələrdə nəqliyyat imkanlarının, regionlararası nəqliyyat bağlantısının və mobilliyin genişləndirilməsinə xidmət edəcək.

Paylaş:
120

Aktual

Rəsmi

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Müsahibə

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Müsahibə

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

İqtisadiyyat

Zaur Mikayılov: Vaxtilə Bakıda mövcud olan yağış sistemlərinin hamısı 1990-cı illərdə kanalizasiya kollektoruna çevrilib

İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

ADY Gəncə–Qəbələ–Gəncə marşrutu üzrə gündəlik sərnişindaşıma xidmətinə başlayıb

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Son xəbərlər

Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:55

Bakıda göllər necə yox edilib? - Agentlik sədri AÇIQLADI

Bu gün, 17:41

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Bu gün, 17:39

Onlayn avtobus bileti alan sərnişinlər “Apple Pay” və “Google Pay”dən ödəniş edə biləcək

Bu gün, 17:31

Balaxanı neftçiləri “Dirçəliş Kuboku”nda ilk oyunu 10:0 qələbə ilə bitiriblər - FOTO

Bu gün, 17:22

Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:06

İKTA SMS kodlarını paylaşmamağı tövsiyə edir

Bu gün, 16:33

Binəqədi və Masazırda yeni su anbarları tikiləcək

Bu gün, 16:20

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Bu gün, 16:02

“Su təchizatı baxımından Naxçıvanda müəyyən çətinliklər müşahidə edilib”

Bu gün, 15:58

Baş nazirin müavini: “Xudafərin” və “Qız Qalası” su anbarlarının ehtiyatlarından istifadə tədbirləri davam etdirilir

Bu gün, 15:51

Zaur Mikayılov: Vaxtilə Bakıda mövcud olan yağış sistemlərinin hamısı 1990-cı illərdə kanalizasiya kollektoruna çevrilib

Bu gün, 15:46

İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

Bu gün, 15:36

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:35

Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını həyata keçirən fiziki şəxslərin növbəti attestasiyası keçiriləcək

Bu gün, 15:15

Bakıda oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 15:01

Nərimanov rayonunda iki narkokuryer saxlanılıb

Bu gün, 14:42

ABB Dövlət Vergi Xidməti ilə aksizli malların ödənişi üzrə tərəfdaşlığa başladı!

Bu gün, 14:35

Maqnit qasırğası olacaq

Bu gün, 14:28

Zabitlərin hərbi xidmət müddəti azaldıldı

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər