 AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 12 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9816 manat, 1 türk lirəsi 0,0394 manat, 100 rus rublu isə 2,1521 manat olub.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9816
AUD 1,1382
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1157
CZK 0,0817
CNY 0,2437
DKK 0,2652
GEL 0,6308
HKD 0,2181
INR 0,0189
GBP 2,282
SEK 0,185
CHF 2,1278
ILS 0,54
CAD 1,2233
KWD 5,5313
KZT 0,3328
QAR 0,4662
KGS 0,0195
HUF 0,5132
MDL 0,101
NOK 0,1686
UZS 0,0141
PKR 0,6069
PLN 0,4705
RON 0,3891
RUB 2,1521
RSD 0,0169
SGD 1,3209
SAR 0,4533
xdr 2,3201
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0754
NZD 0,9764
Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO

Müsahibə

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Dünya

Vaşinqtondan Tehrana sərt mesaj: Ordu hazır vəziyyətdədir

Müsahibə

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

İqtisadiyyat

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan eksperimentinin dərsləri

Əmtəə bazarlarında gümüş 5%-dən çox bahalaşıb

AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bakı Limanı yük aşırmalar üzrə rekord göstərici əldə edib

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Tərtərdə odlu silah satmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

Son xəbərlər

Paytaxtda avtobusda soyğunçuluq edən 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:38

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Bu gün, 12:20

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Bu gün, 12:19

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:16

Gəncədə tələbə dərs vaxtı öldü

Bu gün, 12:10

Bakıda mağazadan meyit tapılıb

Bu gün, 11:32

Vaşinqtondan Tehrana sərt mesaj: Ordu hazır vəziyyətdədir

Bu gün, 11:12

Son iki gündə 115 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:52

Ötən il 39,5 min nəfərə proaktiv qaydada pensiya təyinatı aparılıb

Bu gün, 10:40

Mülki PUA-ların dövlət qeydiyyatına alınması üzrə müraciətlər “mygov” üzərindən edilə bilər

Bu gün, 10:33

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

Bu gün, 10:14

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:07

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan eksperimentinin dərsləri

Bu gün, 10:06

Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib

Bu gün, 09:51

Özü və başqalarının həyatına real təhlükə yaradan piyadalara qarşı profilaktik tədbir keçirilib

Bu gün, 09:42

Paytaxtın bu ərazisində işıq kəsiləcək

Bu gün, 09:38

Əmtəə bazarlarında gümüş 5%-dən çox bahalaşıb

Bu gün, 09:17

AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:15

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:08

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

10 / 01 / 2026, 17:53
Bütün xəbərlər