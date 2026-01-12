AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 12 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9816 manat, 1 türk lirəsi 0,0394 manat, 100 rus rublu isə 2,1521 manat olub.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9816
|AUD
|1,1382
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1157
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2437
|DKK
|0,2652
|GEL
|0,6308
|HKD
|0,2181
|INR
|0,0189
|GBP
|2,282
|SEK
|0,185
|CHF
|2,1278
|ILS
|0,54
|CAD
|1,2233
|KWD
|5,5313
|KZT
|0,3328
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5132
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1686
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6069
|PLN
|0,4705
|RON
|0,3891
|RUB
|2,1521
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3209
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3201
|TRY
|0,0394
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,0754
|NZD
|0,9764
