 Ötən il Azərbaycanda inflyasiya 6%-ə yaxın olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Ötən il Azərbaycanda inflyasiya 6%-ə yaxın olub

Qafar Ağayev14:17 - Bu gün
Ötən il Azərbaycanda inflyasiya 6%-ə yaxın olub

2025-ci ilin dekabr ayında istehlak qiymətləri indeksi ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 105,2 faiz təşkil edib.

1news.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, dekabr ayında qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə inflyasiya 6,4 faiz, qeyri-qida məhsulları üzrə 2,5 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 5,7 faiz təşkil edib.

2025-ci ilin dekabr ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,8 faiz, yanvar-dekabr aylarında isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 105,6 faiz təşkil edib.

Paylaş:
145

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Rəsmi

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Ötən il Azərbaycanda inflyasiya 6%-ə yaxın olub

Qusarda narkotiklərin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Son xəbərlər

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Bu gün, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Bu gün, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Bu gün, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Bu gün, 17:19

Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:18

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Bu gün, 17:12

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya 44 il əvvəl tarixi və unudulmaz səfəri

Bu gün, 16:42

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

Bu gün, 16:33

Saxta saytlar vasitəsilə vətəndaşların fərdi məlumatlarının ələ keçirilməsi hədəflənir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:10

Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə müzakirə apardı

Bu gün, 15:57

Nəsiminin sabiq icra başçısı “Ağçiçəyim”dən rüşvət istəyib? - Sahibkar danışdı

Bu gün, 15:40

Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

Bu gün, 15:24

Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

Bu gün, 15:18

Taylandda qatar qəzası: ölənlər və yaralılar var

Bu gün, 15:06

“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO

Bu gün, 14:50

Türkiyədə doktorantura səviyyəsi və tədqiqat sahəsi üzrə təqaüdlü təhsil imkanı

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər