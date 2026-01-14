 DİN ahıl vətəndaşlara qarşı dələduzluq halları ilə bağlı müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DİN ahıl vətəndaşlara qarşı dələduzluq halları ilə bağlı müraciət edib

Qafar Ağayev10:50 - Bu gün
DİN ahıl vətəndaşlara qarşı dələduzluq halları ilə bağlı müraciət edib

DİN ahıl və tənha vətəndaşlara qarşı dələduzluq hallarının artması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, son günlər ahıl və tənha vətəndaşlara qarşı dələduzluq hallarının artması müşahidə olunur.

Naməlum şəxslər özlərini övlad, nəvə və ya yaxın qohum kimi təqdim edərək guya qəza törədilməsi, ağır cərrahi əməliyyata ehtiyac olması kimi saxta bəhanələrlə yaşlı insanlardan pul tələb edirlər..

Bildirilib ki, şübhəli şəxslər əsasən xarici nömrələrdən zəng edərək vətəndaşlara yalan məlumatlar ötürür, təcili şəkildə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin göndərilməsini israrla tələb edirlər. Bəzi hallarda dələduzlar xüsusi olaraq ahıl və tənha şəxsləri hədəf seçir, onların yaşadıqları ünvanlara kuryerlər göndərərək vəsaitləri nağd və ya onlayn formada ələ keçirməyə çalışırlar.

Bu kimi halların qarşısının alınması üçün vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, daxil olan zənglər üzrə verilən məlumatları mütləq yoxlasınlar, tanımadıqları şəxslərə və ya şübhəli zənglərə inanaraq pul göndərməsinlər, şübhəli hallarla üzləşdikdə dərhal 102 Zəng Mərkəzinə müraciət etsinlər.

"Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları diqqətli olmağa və belə dələduzluq cəhdlərinə qarşı xüsusilə həssas davranmağa çağırır", - məlumatda qeyd edilib.

Paylaş:
152

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Rəsmi

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Son xəbərlər

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Bu gün, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Bu gün, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Bu gün, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Bu gün, 17:19

Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:18

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Bu gün, 17:12

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya 44 il əvvəl tarixi və unudulmaz səfəri

Bu gün, 16:42

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

Bu gün, 16:33

Saxta saytlar vasitəsilə vətəndaşların fərdi məlumatlarının ələ keçirilməsi hədəflənir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:10

Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə müzakirə apardı

Bu gün, 15:57

Nəsiminin sabiq icra başçısı “Ağçiçəyim”dən rüşvət istəyib? - Sahibkar danışdı

Bu gün, 15:40

Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

Bu gün, 15:24

Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

Bu gün, 15:18

Taylandda qatar qəzası: ölənlər və yaralılar var

Bu gün, 15:06

“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO

Bu gün, 14:50

Türkiyədə doktorantura səviyyəsi və tədqiqat sahəsi üzrə təqaüdlü təhsil imkanı

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər