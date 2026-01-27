 “Ərdoğanın Ermənistan üçün yardım xəbəri saxtadır” - Rəsmi açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
“Ərdoğanın Ermənistan üçün yardım xəbəri saxtadır” - Rəsmi açıqlama

Qafar Ağayev12:20 - Bu gün
Bəzi media və sosial şəbəkələrdə yayılan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistanda həlak olan hərbçilərin ailələrinə maddi yardım ayrılması ilə bağlı qərar imzalaması iddiaları təkzib edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM) məlumat yayıb.

Mərkəzin yaydığı açıqlamada bu məlumatların tamamilə əsassız olduğu bildirilib. Vurğulanıb ki, yayılan iddialar ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyır və Türkiyəni, eləcə də Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini hədəf alan dezinformasiyadır.

DMM ictimaiyyəti yalnız rəsmi qurumların açıqlamalarına inanmağa çağırıb.

