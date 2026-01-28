Bir ildə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib
Ötən il prokurorluq orqanlarının beynəlxalq nüfuzunun artırılması istiqamətində xarici ölkələrin müvafiq orqanları və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr genişlənib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluqda 2025-ci ilin yekununa dair Kollegiya iclasında bildirilib.
Məlumata görə, Baş Prokurorluğun Beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin həyata keçirdiyi tədbirlərlə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxsin ölkə xaricindən ekstradisiyası təmin edilib.
58