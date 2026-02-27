 DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

Qafar Ağayev12:36 - Bu gün
DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Göytəpə" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İrandan Azərbaycan istiqamətinə 4 nəfər naməlum şəxs tərəfindən dövlət sərhədinin pozulmasına cəhd göstərilib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, sərhəd zastavası dərhal "Silaha" komandası üzrə qaldırılıb, dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb.

Sərhəd naryadı tərəfindən "Dayan" əmri verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib, havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Lakin əmrə tabe olmayan sərhəd pozucuları silahlı müqavimət göstərərək sərhədçilərin həyatına qəsd etmək məqsədilə atəş açıb, üzərilərindəki bağlamaları atmış havanın qaranlıq, ərazinin meşəlik olmasından istifadə edərək geriyə qaçıblar.

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ərazidə sərhəd pozucularına məxsus 3 (üç) ədəd bağlamada ümumi çəkisi 33 kiloqram 900 qram narkotik vasitə və digər maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb.

Baş vermiş hadisə barədə müqabil tərəf sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə məlumatlandırılıb.

Fakt üzrə əməliyyat-istintaq və axtarış tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Son xəbərlər

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:46

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:42

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:37

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Bu gün, 17:35

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Bu gün, 17:29

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Bu gün, 17:22

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Bu gün, 17:13

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Bu gün, 16:57

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:50

Hoteldəki faciəyə görə ayrıca cinayət işi ayrılıb - Mehdiyevlər dindirilib

Bu gün, 16:28

AQTA arıqlamaq üçün istifadə olunan çay və qəhvələrlə bağlı istehlakçılara çağırış edib

Bu gün, 16:04

Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 15:56

ETX “Narketing163” adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinə qarşı operativ tədbir görüb

Bu gün, 15:43

Martda bəzi yerlərdə havanın normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 15:27

İyuna qədər dövlət qurumlarına yeni müavin təyin olunacaq

Bu gün, 15:25

Bakıda mənzildə meyit tapıldı

Bu gün, 15:21

“Lake Hotel”də dörd gəncin ölümündə təqsirləndirilən sahibkara hökm oxundu

Bu gün, 14:56

İlin ilk Ay tutulması baş verəcək

Bu gün, 14:47

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər