 Fevralın bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Fevralın bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

Qafar Ağayev12:02 - Bu gün
Fevralın bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün fevral ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.

Bu barədə 1news.az-a Nazirlikdən məlumat verilib.

Beləliklə, Fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb.

Bundan əvvəl fevralın 13-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, fevralın 20-də digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin fevral ayı üzrə pensiyaları ödənilib.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Son xəbərlər

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:46

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:42

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:37

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Bu gün, 17:35

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Bu gün, 17:29

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Bu gün, 17:22

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Bu gün, 17:13

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Bu gün, 16:57

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:50

Hoteldəki faciəyə görə ayrıca cinayət işi ayrılıb - Mehdiyevlər dindirilib

Bu gün, 16:28

AQTA arıqlamaq üçün istifadə olunan çay və qəhvələrlə bağlı istehlakçılara çağırış edib

Bu gün, 16:04

Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 15:56

ETX “Narketing163” adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinə qarşı operativ tədbir görüb

Bu gün, 15:43

Martda bəzi yerlərdə havanın normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 15:27

İyuna qədər dövlət qurumlarına yeni müavin təyin olunacaq

Bu gün, 15:25

Bakıda mənzildə meyit tapıldı

Bu gün, 15:21

“Lake Hotel”də dörd gəncin ölümündə təqsirləndirilən sahibkara hökm oxundu

Bu gün, 14:56

İlin ilk Ay tutulması baş verəcək

Bu gün, 14:47

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər