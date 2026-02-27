 “Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək” layihəsinin yekun hesabat tədbiri keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək” layihəsinin yekun hesabat tədbiri keçirilib - FOTO

12:21 - Bu gün
“Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək” layihəsinin yekun hesabat tədbiri keçirilib - FOTO

24 fevral 2026-cı il tarixində “AzerGold” QSC-nin təşəbbüsü və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin (AXA) dəstəyi ilə həyata keçirilən “Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək” layihəsinin yekunlarına dair görüş keçirilib.

Tədbirdə qurum rəhbərləri, rayon icra hakimiyyətləri, yerli icma nümayəndələri və fermerlər iştirak edib.

“AzerGold” QSC-nin İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müavini, Korporativ Sosial Məsuliyyət Komitəsinin sədri Xəyyam Fərzəliyev, AXA-nın sədri Sərdar Hacıyev, müvafiq olaraq Daşkəsən və Göygöl rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları Orxan Abbasov və Vüqar Novruzov çıxış edərək layihənin əhəmiyyətini barədə danışıb, əsas nəticələri təqdim ediblər.

Qeyd edilib ki, heyvan, bitki, torpaq və su nümunələri üzrə aparılan geniş laborator analizlərin elmi təhlillərinə əsasən QSC-nin hasilat və istehsalat fəaliyyətinin təbiətə, torpağa və məhsuldarlığa hər hansı mənfi təsiri qeydə alınmayıb. Aqrokimyəvi analizlər nəticəsində ərazidəki su mənbələrinin suvarma üçün tam yararlı olduğu müəyyən edilib. Heyvan sağlamlığı üzrə aparılan müayinələrdə xüsusi təhlükəli xəstəlik aşkarlanmayıb.

Bitki mühafizəsi istiqamətində 213 fermer təsərrüfatında monitorinqlər aparılıb, zərərvericilər müəyyən edilərək fermerlərə fərdi tövsiyələr verilib. Həmçinin təşkil olunan 37 təlim vasitəsilə iştirakçılar aqrar sahədə bilik və bacarıqlarını artırıblar.

Xatırladaq ki, icrasına ötən il başlanılmış lahiyə Daşkəsən rayonunun Şadax yaşayış məntəqəsini, Bayan, Quşçu, Çovdar və Çaykənd, Göygöl rayonunun isə Tüllallar və Zurnabad kəndlərini əhatə edib. Layihənin məqsədi heyvandarlıq və bitkiçilikdə məhsuldarlığı artırmaq, aqrar fəaliyyətin ekoloji tələblərə uyğun təşkili və yerli təsərrüfatlara elmi əsaslı dəstək göstərməkdir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
122

Aktual

Rəsmi

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

MM Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Son xəbərlər

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:46

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:42

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:37

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Bu gün, 17:35

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Bu gün, 17:29

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Bu gün, 17:22

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Bu gün, 17:13

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Bu gün, 16:57

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:50

Hoteldəki faciəyə görə ayrıca cinayət işi ayrılıb - Mehdiyevlər dindirilib

Bu gün, 16:28

AQTA arıqlamaq üçün istifadə olunan çay və qəhvələrlə bağlı istehlakçılara çağırış edib

Bu gün, 16:04

Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 15:56

ETX “Narketing163” adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinə qarşı operativ tədbir görüb

Bu gün, 15:43

Martda bəzi yerlərdə havanın normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 15:27

İyuna qədər dövlət qurumlarına yeni müavin təyin olunacaq

Bu gün, 15:25

Bakıda mənzildə meyit tapıldı

Bu gün, 15:21

“Lake Hotel”də dörd gəncin ölümündə təqsirləndirilən sahibkara hökm oxundu

Bu gün, 14:56

İlin ilk Ay tutulması baş verəcək

Bu gün, 14:47

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər