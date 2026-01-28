 Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev13:56 - Bu gün
Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün növbəti köç karvanı ilə Horovlu kəndinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara ANAMA-nın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib. Ailələrə tanımadıqları naməlum əşya və cisimlərdən uzaq durmaları, belə hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə isə aidiyyəti qurumlara məlumat vermələri tövsiyə olunub.

Açarların təqdim olunması mərasimində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Ailələr sevinclə açarları qəbul edərək, evlərində məskunlaşıblar.

Qeyd edək ki, bu mərhələdə Horovlu kəndinə 20 ailə olmaqla, 77 nəfər köçürülüb. Onlar respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

***

09:44

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə “Böyük Qayıdış” davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə 20 ailə, 77 nəfər köçürülüb.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Qeyd edək ki, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Paylaş:
227

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabah Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Digital Move”: 2351 metr yüksəklikdə elektron musiqi, dağ və rəqəmsal mədəniyyət - FOTO

DGK-dakı qaçaqmalçılığa görə axtarışda olan şəxslər Azərbaycana təhvil verilib

Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Sabah Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

Bu gün, 17:54

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Bu gün, 17:50

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bu gün, 17:33

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:22

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Bir ildə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:56

Bakıda oğurluq etdikləri evlərin kameralarını sındıran şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:39

Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir

Bu gün, 16:20

Elçin Quliyev generalı rəis təyin etdi

Bu gün, 16:08

QS Avropa reytinqində Azərbaycan universitetlərinin sayı ilk dəfə 15-ə yüksəlib

Bu gün, 15:48

Gözəllik salonunda tərk edilən bacı-qardaşla bağlı - Rəsmi açıqlama

Bu gün, 15:39

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:11

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:05

Rəşad Nəbiyev ölkənin qabaqcıl İKT şirkətləri ilə əsas çətinlikləri müzakirə edib

Bu gün, 14:45

“TikTok”da özünü hüquqşünas kimi təqdim edən şəxs həbs olunub

Bu gün, 14:30

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:56

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Metroda sıxlığın qarşısını almaq üçün 11 müvəqqəti avtobus xətti yaradılacaq

Bu gün, 13:27

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Bu gün, 13:20

Tikinti işləri ilə bağlı bu küçədə yollar tam bağlanacaq

Bu gün, 12:59
Bütün xəbərlər