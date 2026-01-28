 Azərbaycanda 3 mindən çox vətəndaşa aid fərdi məlumatların qanunsuz yayılmasının qarşısı alınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda 3 mindən çox vətəndaşa aid fərdi məlumatların qanunsuz yayılmasının qarşısı alınıb

Qafar Ağayev10:10 - Bu gün
Azərbaycanda 3 mindən çox vətəndaşa aid fərdi məlumatların qanunsuz yayılmasının qarşısı alınıb

Sosial şəbəkələrdə aparılan nəzarət tədbirləri çərçivəsində 3 000-dən çox Azərbaycan vətəndaşına aid fərdi məlumatların qanunsuz yayılması halları ilə bağlı operativ tədbirlər görülüb və pozuntuların aradan qaldırılması təmin edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) məlumat yayıb.

Qurum xatırladıb ki, 28 yanvar dünyada Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Günü kimi qeyd olunur. Məhz 1981-ci ilin bu günündə fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində ilk beynəlxalq konvensiya qəbul olunub. Azərbaycan isə bu konvensiyaya 2009-cu ildə qoşulub və 2010-cu ildə ölkəmizdə "Fərdi məlumatlar haqqında" qanun qəbul edilib.

"Rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı, emal edilən məlumatların həcminin artması və süni intellekt sistemlərinin tətbiqi fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində yeni risklər yaradır. Bu baxımdan fərdi məlumatların mühafizəsi hazırda yalnız hüquqi öhdəlik deyil, eyni zamanda rəqəmsal mühitdə etimadın və təhlükəsizliyin əsas şərti kimi çıxış edir.

Bu məqsədlə cari il ərzində rəqəmsal risklərin tənzimlənməsini, vətəndaşların hüquqlarının gücləndirilməsini, eləcə də fərdi məlumatları işləyən tərəflər üçün öhdəlik və məsuliyyətin artırılmasını nəzərdə tutan təkmil qanunvericiliyin qüvvəyə minməsi gözlənilir.

Ölkəmizdə fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində nəzarətin təmin edilməsi və vətəndaşların hüquqlarının qorunması məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə ETX fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində səlahiyyətli orqan kimi ötən il ərzində həyata keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində 3 milyondan çox vətəndaşa aid fərdi məlumatların mümkün sızma hallarının qarşısını alıb.

Eyni zamanda fərdi məlumatların mühafizəsi tələblərinə əməl etməyən 40-dan çox hüquqi şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb və onlar inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.

Qurum fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində daxil olan şikayətləri qəbul edir və araşdırır. Vətəndaş müraciətlərinin daha operativ qəbulu və icra vəziyyəti barədə məlumatlandırılmanın təmin edilməsi məqsədilə bu il xüsusi elektron portalın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

Yeni texnologiyaların yaratdığı risklər nəzərə alınaraq fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində öhdəliklərin izah edilməsi və məlumatlılığın artırılması məqsədilə dövlət qurumları, özəl sektor və vətəndaşlar üçün mütəmadi maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi davam etdiriləcək.

Bu il, həmçinin ölkə üzrə fərdi məlumatların işlənildiyi informasiya sistemlərinin uçotunun aparılması, şəffaflığın və nəzarətin artırılması məqsədilə fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş vahid bazasının formalaşdırılması nəzərdə tutulur.

Ümumilikdə həyata keçirilən tədbirlər fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində institusional potensialın gücləndirilməsinə, vətəndaşların hüquqlarının etibarlı şəkildə qorunmasına, eləcə də rəqəmsal mühitdə təhlükəsizliyin və etimadın artırılmasına xidmət göstərir. Vətəndaşları bu prosesdə fəal iştiraka, fərdi məlumatlarını məsuliyyətlə paylaşmağa və pozuntu halları ilə bağlı quruma müraciət etməyə çağırırıq. Fərdi məlumatları toplayan və işləyən tərəfləri isə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən öhdəliklərə ciddi əməl etməyə dəvət edirik", - deyə məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
154

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabah Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Kimlər 46 gün əmək məzuniyyətinə çıxa bilər? - Xidmət rəhbərindən AÇIQLAMA

Vidadi Zeynalov hərraca çıxarılan milyonluq əmlaklardan danışdı: Deyim adına ev olmasın?

Qusarda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğulub

Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Sabah Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

Bu gün, 17:54

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Bu gün, 17:50

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bu gün, 17:33

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:22

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Bir ildə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:56

Bakıda oğurluq etdikləri evlərin kameralarını sındıran şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:39

Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir

Bu gün, 16:20

Elçin Quliyev generalı rəis təyin etdi

Bu gün, 16:08

QS Avropa reytinqində Azərbaycan universitetlərinin sayı ilk dəfə 15-ə yüksəlib

Bu gün, 15:48

Gözəllik salonunda tərk edilən bacı-qardaşla bağlı - Rəsmi açıqlama

Bu gün, 15:39

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:11

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:05

Rəşad Nəbiyev ölkənin qabaqcıl İKT şirkətləri ilə əsas çətinlikləri müzakirə edib

Bu gün, 14:45

“TikTok”da özünü hüquqşünas kimi təqdim edən şəxs həbs olunub

Bu gün, 14:30

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:56

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Metroda sıxlığın qarşısını almaq üçün 11 müvəqqəti avtobus xətti yaradılacaq

Bu gün, 13:27

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Bu gün, 13:20

Tikinti işləri ilə bağlı bu küçədə yollar tam bağlanacaq

Bu gün, 12:59
Bütün xəbərlər