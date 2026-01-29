ABŞ səfirliyindən “Qarabağ”a TƏBRİK: Bu, Azərbaycan futbolu tarixində ilk belə nailiyyətdir!
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi "Qarabağ"ı Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinə çıxması münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə səfirlik sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"ABŞ Səfirliyi Qarabağ FK-ni UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəlməsi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir. Bu, Azərbaycan futbolu tarixində ilk belə nailiyyətdir! Bu uğur Avropanın ən mötəbər futbol səhnəsində nümayiş etdirilən əzmkarlığın, yüksək intizamın və peşəkar ustalığın nəticəsi olan ardıcıl güclü çıxışların məntiqi yekunudur. ABŞ iyun ayında FIFA Dünya Çempionatına ev sahibliyi etməyə hazırlaşarkən idmanın insanları bir araya gətirmək, sərhədləri və mədəni fərqləri aşmaq kimi bənzərsiz gücünü bir daha xatırlayırıq. Dünyanın dörd bir yanında azarkeşlərə futbolun sevincini yaşadan daha çox unudulmaz anların olacağına inanırıq!", - deyə paylaşımda qeyd olunub.