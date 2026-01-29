 Fəlsəfə doktoru imtahanı üzrə 200 ərizə təsdiqlənib, qeydiyyat bu gün başa çatır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Fəlsəfə doktoru imtahanı üzrə 200 ərizə təsdiqlənib, qeydiyyat bu gün başa çatır

Qafar Ağayev11:18 - Bu gün
Fəlsəfə doktoru imtahanı üzrə 200 ərizə təsdiqlənib, qeydiyyat bu gün başa çatır

Doktorantura, dissertantura və adyunkturada təhsil alan və ya təhsilini bitirmiş iddiaçıların xarici dil üzrə, həmçinin əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmələri üçün qeydiyyat prosesi başa çatır.

Hazırki statistikaya görə, təsdiqlənlmiş ərizələrin sayı Azərbaycan bölməsi üçün 180, rus bölməsi üzrə 20 olmaqla, 200-ə çatıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

Məlumata görə, iddiaçılar DİM-in internet saytında (http://ekabinet.dim.gov.az) “Şəxsi kabinet"in yaradılması və istifadə qaydası”na müvafiq olaraq “Şəxsi kabinet” yaratmalı və xarici dil üzrə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər isə Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün bu gün saat 23:59-dək qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı 2026-cı il fevralın 15-də, əcnəbilər üçün Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının isə fevralın 16-da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Danışıq bloku üzrə imtahanın isə 19 fevral 2026-cı il tarixində keçirilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, imtahan elektron formada kompüterlər vasitəsilə keçiriləcək. Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı isə ənənəvi qaydada kağız daşıyıcılar vasitəsilə keçirilıəcək.

Fəlsəfə doktoru imtahanlarının nəticələri həmin imtahanların verildiyi tarixdən dissertasiyanın ilkin müzakirəsinədək beş il müddətində etibarlı sayılır. Xarici dil, həmçinin əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanını uğurla vermiş (xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanından ən azı 30 bal, əcnəbilər üçün Azərbaycan dili imtahanından isə ən azı 25 bal toplamış) iddiaçılara Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən etdiyi formada həmin imtahanda onların göstərdikləri nəticəni özündə əks etdirən, fəlsəfə doktoru dissertasiyasının ilkin müzakirəsinədək beş il müddətində etibarlı sayılan şəhadətnamə verilir.

İddiaçılar xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramları ilə aşağıdakı keçidlərdə tanış ola bilərlər: (Azərbaycan dilində, rus dilində); Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramı.

Paylaş:
111

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

İqtisadiyyat

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

İqtisadiyyat

“Mazda” böhran içində: Yapon nəhəngi necə autsayderə çevrildi?

Cəmiyyət

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

“Digital Move”: 2351 metr yüksəklikdə elektron musiqi, dağ və rəqəmsal mədəniyyət - FOTO

Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb - YENİLƏNİB

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

DGK-dakı qaçaqmalçılığa görə axtarışda olan şəxslər Azərbaycana təhvil verilib

Son xəbərlər

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Bu gün, 14:47

Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb

Bu gün, 14:32

Nigar Alimova: Bələdiyyələrin torpaq sənədləşməsi üzrə müəyyən səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 14:05

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Bu gün, 13:36

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:23

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:47

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Bu gün, 12:29

Sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir - Proqnoz

Bu gün, 12:25

Yasamalda qapısı açıq olan evdən 40 min manata yaxın oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın tutulub

Bu gün, 12:08

Sənədi olmayan tikililərə sənədlərin verilməsinə baxıla bilər

Bu gün, 11:56

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:51

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

Bu gün, 11:42

Özbaşına tikililərin sənədləşdirilməsi üzrə göstəricilər açıqlanıb

Bu gün, 11:29

Fəlsəfə doktoru imtahanı üzrə 200 ərizə təsdiqlənib, qeydiyyat bu gün başa çatır

Bu gün, 11:18

Qurban Qurbanov: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offuna vəsiqə qazanması böyük nailiyyətdir"

Bu gün, 11:06

“Zəngəzur” elektrik ötürmə xəttinin çəkilməsinə başlanıldı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:40

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

Bu gün, 10:30

Bakıda kirayə qalan iki nəfər dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb

Bu gün, 10:23

Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir

Bu gün, 10:15

Sabunçuda İstixanadan 50 min manatlıq oğurluq edib evakuatorla apardılar - VİDEO

Bu gün, 10:01
Bütün xəbərlər