Çempionlar Liqası: “Liverpul” “Qarabağ”la oyunu 6:0 hesabı ilə tamamladı - YENİLƏNİB 7
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunda keçirilən “Liverpul” – “Qarabağ” oyunu başa çatıb.
1news.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 90-cı dəqiqəsində “Liverpul”un futbolçusu Federico Chiesa fərqlənərək komandasının üstünlüyünü 6:0-a çatdırıb.
Qeyd edək ki, matçın ilk hissəsində hesabı 15-ci dəqiqədə Alexis Mac Allister açmış, 21-ci dəqiqədə Florian Virts fərqlənərək “Liverpul”u 2:0 üstünlüyə çıxarmışdı. İkinci hissənin 50-ci dəqiqəsində Muhammed Salah üçüncü qolunu vurmuş, 57-ci dəqiqədə Hugo Ekitike dördüncü, 68-ci dəqiqədə isə Alexis Mac Allister 5-ci qolunu vurmuşdu. 70-ci dəqiqədə isə “Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi Marko Yankoviç sarı vərəqə almışdı.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turu çərçivəsində keçirilən “Liverpul” və “Qarabağ” komandaları arasındakı oyun başlayıb.
1news.az xəbər verir ki, “Enfild” stadionunda təşkil olunan görüş Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürüb.
Matçı slovakiyalı FIFA referisi İvan Krujlyak idarə edir.