Bayram günlərində internet xidmətləri gücləndiriləcək

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən telekommunikasiya operator və provayderlərinə Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində xidmət keyfiyyətinin qorunması və davamlılığının təmin edilməsi ilə bağlı tövsiyələr ünvanlanıb.

Bu barədə 1news.az-a İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyindən (İKTA) bildirilib.

Qeyd edilib ki, bayram günlərində abunəçilərə fasiləsiz xidmət göstərilməsi, eləcə də yarana biləcək texniki nasazlıqlara operativ müdaxilə edilməsi məqsədilə növbətçi heyətlərin təşkili təmin olunmalıdır.

Eyni zamanda operator və provayderlərə şəbəkələrdə planlı dəyişiklik, modernizasiya və quraşdırma işlərinin (qəza halları istisna olmaqla) bayram günlərinə qədər yekunlaşdırılması tövsiyə edilib. Bayram günlərində yarana biləcək nasazlıqların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün isə zəruri texniki və təşkilati hazırlığın təmin olunmasının vacibliyi vurğulanıb.

Agentlik, həmçinin xidmətin dayanıqlığında yarana biləcək fasilələr barədə istifadəçilərin operativ və şəffaf şəkildə məlumatlandırılmasının əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib.

Həyata keçirilən tədbirlər və gücləndirilmiş nəzarət mexanizmləri bayram günlərində istifadəçilərin fasiləsiz və keyfiyyətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin olunmasına xidmət edir.

Qurum vətəndaşlara tövsiyə edir ki, bayram günlərində də internet telekommunikasiya xidmətləri ilə bağlı qarşılaşdıqları çətinliklərlə əlaqədar İKTA-nın “E-Şikayət” sistemi vasitəsilə müraciət etsinlər.

İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Tramp Hörmüz boğazının açılmasına köməklə bağlı növbəti çağırış edib

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavəndin Xanoba kəndində görülən işlərlə tanış olub, tonqalı alovlandırıb - FOTO

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

Nikah və boşanmaların sayı açıqlanıb

Tramp Hörmüz boğazının açılmasına köməklə bağlı növbəti çağırış edib

Bayram günlərində internet xidmətləri gücləndiriləcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Bakı və paytaxtətrafı avtobuslarda yeni qiymətlər müəyyənləşib - CƏDVƏL

Xocavəndin Xanoba kəndinə çatan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB 1

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

Bu gün, 18:42

Nikah və boşanmaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 18:01

Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:47

Tramp Hörmüz boğazının açılmasına köməklə bağlı növbəti çağırış edib

Bu gün, 17:37

Əhalinin gəlirləri artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 17:31

Bayram günlərində internet xidmətləri gücləndiriləcək

Bu gün, 17:29

Böyükşorda tullantı qurğusu tikilir, əhaliyə kompensasiya veriləcək

Bu gün, 17:23

Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

Bu gün, 17:15

İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 17:02

17 ildən sonra ana sevinci – Azərbaycan həkimlərdən uğur - FOTO

Bu gün, 16:49

Mərakeşdə Novruz bayramı qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 16:31

İlham Əliyev Xocavəndin Xanoba kəndində görülən işlərlə tanış olub, tonqalı alovlandırıb - FOTO

Bu gün, 16:21

İranın Azərbaycandakı səfirinin evini vurdular

Bu gün, 16:20

​​​​​​​İqtisadiyyat naziri “Powerchina Resources Ltd” şirkətinin icraçı vitse-prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:17

Ötən ay televiziyada xarici sözlərin istifadəsi azalıb

Bu gün, 16:07

Azərbaycanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük maşınları sərhəddən keçib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:05

Sabiq sədr 5 milyona görə Vasif Talıbovu günahlandırır - Başqa məmurların da adı keçir

Bu gün, 15:48

“Qırmızı Körpü” gömrük postunda külli miqdarda dərman preparatları aşkar edilib

Bu gün, 15:43

Nağdsız alınan daşınmaz əmlak üzrə 90,7 mln. manat ƏDV geri qaytarılıb

Bu gün, 15:17

Martın sonuna qədər güclü geomaqnit qasırğası gözlənilmir

Bu gün, 15:12
Bütün xəbərlər