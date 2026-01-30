 Tanınmış iş adamı münaqişədə olduğu şəxslərin maşınına narkotik qoydurmaq şübhəsi ilə həbs olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Tanınmış iş adamı münaqişədə olduğu şəxslərin maşınına narkotik qoydurmaq şübhəsi ilə həbs olunub

11:38 - Bu gün
Tanınmış iş adamı münaqişədə olduğu şəxslərin maşınına narkotik qoydurmaq şübhəsi ilə həbs olunub

Tanınmış iş adamı onunla münaqişədə olan ana və oğlunu həbs etdirmək məqsədilə avtomobillərinə narkotik vasitə qoydurmaq istədiyi üçün həbs olunub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində aparılan cinayət işi istintaqı zamanı məlum olub ki, Şəkidə fəaliyyət göstərən "Azəri koperrasiyyası" MMC-nin direktoru, rayonda tanınan və maddi imkanı ilə xüsusi seçilən Tehran Lətifov onunla münaqişədə olan Sevil Səlimova və oğlu Vasif Səlimovu saxta sübutlar təqdim etmək niyyəti ilə həbs etdirmək istəyib.

Bu səbəbdən o, tanışları – İlham Vahablı, Nicat Quliyev və Qaçay Məmmədovu Bakı şəhərinə göndərərək Şüvəlan qəsəbə sakini Əmir Mustafayevdən külli miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aldırıb.

Həmin şəxslər narkotik vasitəni Şəki şəhərinə gətirərək Vasif Səlimovun avtomobilinə qoymalı imişlər.

Bundan xəbərdar olan qarşı tərəfin vaxtında hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməsi və Baş Prokurorluqda aparılan araşdırmalar nəticəsində təqsirləndirilən şəxslərin əməlləri sübuta yetirilib.

Nəticədə Tehran Lətifov və digərləri saxlanılıb.

Onlara Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3, 234.4.1-ci (külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi), 296.2 ci-(şəxsin ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunması və ya süni ittiham sübutlarının yaradılması ilə bağlı törədildikdə) maddələri ilə ittiham verilib.

Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin təqdimatı əsasında Binəqədi rayon Məhkəməsi tərəfindən Tehran Lətifov və digərləri barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatı verilib

Cəmiyyət

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Siyasət

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Xocalı faciəsinin məşhur siması İlham Quliyev vəfat edib

Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb - YENİLƏNİB

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Son xəbərlər

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatı verilib

Bu gün, 16:29

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib

Bu gün, 16:13

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

Bu gün, 16:01

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:30

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Bu gün, 15:08

Poti–Bakı ekspres blok-qatarının yola salınması mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:40

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Bu gün, 14:06

Nizami Cəfərov: Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz

Bu gün, 13:48

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rafael Hüseynov: Bugünkü suveren Azərbaycan reallığında mədəni irsə bütöv yanaşmaq mümkündür

Bu gün, 13:28

Əməliyyat keçirildi, 34 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:18

Fərid Cəfərov: “Azərbaycan mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası mədəni inkişafda mühüm mərhələdir

Bu gün, 13:14

Azərbaycan Prezidenti Norveç Krallığının yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:04

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:03

Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə təhlükəsizlik mövzusunda fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 13:00

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:59

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:37
Bütün xəbərlər