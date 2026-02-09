 Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Qafar Ağayev17:08 - 09 / 02 / 2026
Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) sədri Rövşən Rüstəmov 9 fevral 2026-cı il tarixində Daşkənd şəhərində “Özbəkistan Dəmir Yolları” SC-nin İdarə Heyətinin sədri Zufar Narzullayev və “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin baş direktoru Laşa Abaşidze ilə görüşüb.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, üç ölkə arasında dəmir yolu sahəsində iş birliyi, o cümlədən Orta Dəhlizlə Mərkəzi Asiyadan Avropa istiqamətində yükdaşımaların daha səmərəli təşkili üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib.

Həmçinin bu dəhlizlə yükdaşımaların daha da artırılması və yeni yüklərin cəlb olunması məqsədilə rəqəmsal həllərin tətbiqinin genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Paylaş:
179

Aktual

Rəsmi

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

İqtisadiyyat

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Azərbaycan məhsulları Çində keçirilən premium məhsullar sərgisində nümayiş olunur - FOTO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə səfər edənlərin sayı açıqlandı

Qızıl və gümüş yenidən bahalaşır

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı enib

Son xəbərlər

Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

09 / 02 / 2026, 17:53

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

09 / 02 / 2026, 17:47

ABŞ vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri başlayıb

09 / 02 / 2026, 17:45

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

09 / 02 / 2026, 17:38

Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

09 / 02 / 2026, 17:28

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

09 / 02 / 2026, 17:19

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:17

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:16

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

09 / 02 / 2026, 17:08

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

09 / 02 / 2026, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

09 / 02 / 2026, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

09 / 02 / 2026, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

09 / 02 / 2026, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

09 / 02 / 2026, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

09 / 02 / 2026, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

09 / 02 / 2026, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

09 / 02 / 2026, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

09 / 02 / 2026, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

09 / 02 / 2026, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

09 / 02 / 2026, 14:39
Bütün xəbərlər