AMB 11 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0244 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,2001 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,0244
|AUD
|1,2091
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1168
|CZK
|0,0835
|CNY
|0,246
|DKK
|0,271
|GEL
|0,6337
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3221
|SEK
|0,1919
|CHF
|2,2183
|ILS
|0,5515
|CAD
|1,2568
|KWD
|5,5391
|KZT
|0,3455
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5353
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1791
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6076
|PLN
|0,4798
|RON
|0,3977
|RUB
|2,2001
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3457
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3448
|TRY
|0,039
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,1088
|NZD
|1,0299
|XAU
|8581,32
|XAG
|140,2194
|XPT
|3613,095
|XPD
|2956,793
