AMB 11 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:11 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0244 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,2001 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0244
AUD 1,2091
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1168
CZK 0,0835
CNY 0,246
DKK 0,271
GEL 0,6337
HKD 0,2175
INR 0,0188
GBP 2,3221
SEK 0,1919
CHF 2,2183
ILS 0,5515
CAD 1,2568
KWD 5,5391
KZT 0,3455
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5353
MDL 0,1007
NOK 0,1791
UZS 0,0138
PKR 0,6076
PLN 0,4798
RON 0,3977
RUB 2,2001
RSD 0,0172
SGD 1,3457
SAR 0,4532
xdr 2,3448
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,1088
NZD 1,0299
XAU 8581,32
XAG 140,2194
XPT 3613,095
XPD 2956,793
