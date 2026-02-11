ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - FOTO - VİDEO
Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Cey. Di. Vens və xanımı Uşa Vens fevralın 11-də Şəhidlər xiyabanı ziyarət ediblər.
1news.az xəbər verir ki, Vitse-prezident Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla anıb, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyub.
10:00
.@VP and @SLOTUS at the Eternal Flame Memorial in Baku, Azerbaijan. 🫡 pic.twitter.com/PPMgO30FCp — Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 11, 2026