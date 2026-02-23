 Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub | 1news.az | Xəbərlər
Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

Qafar Ağayev17:34 - Bu gün
Mariya Stadnik U-15 və U-17 yaş qrupu üzrə Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qadın güləşində milli komandaların tərkibi yenidən formalaşıb. Məşqçilər heyətində Rövşən Umudov və Solmaz Adilova da yer alıb.

Qeyd edək ki, Toğrul Əsgərov əvvəlki kimi böyüklər və U-23 milli komandasında, o cümlədən U-20 yaş qrupu üzrə baş məşqçi əvəzi funksiyasını yerinə yetirəcək. Böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayevlə yanaşı, məşqçi Həsrət Məmmədyarov da bu komandanın məşqçilər heyətində yer alacaq.

Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

