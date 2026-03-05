 Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib

Qafar Ağayev17:40 - Bu gün
Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib

5 mart tarixində Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng vurub.

XİN-dən 1news.az-a verilən xəbərə görə, telefon danışığı zamanı, İran İslam Respublikası tərəfindən dünən Türkiyə istiqamətində raket hücumu, bu gün isə Azərbaycan Respublikasına edilən dron hücumu ilə bağlı qəti etiraz bildirilib. Bu kimi hücumların qəbuledilməz olduğu diqqətə çatdırılıb.

Bu hücumların beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olduğu və regionda gərginliyin artmasına xidmət etdiyi vurğulanıb.

Naxçıvana olan təyyarə reyslərinin təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə, uçuşların müvəqqəti olaraq İğdır hava limanına təşkil olunacağı telefon danışığında qeyd olunub.

Telefon danışığı zamanı, nazirlər iki ölkə arasında strateji müttəfiqlikdən irəli gələn əlaqələndirmə işlərinin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

***

16:51

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı aparılıb.

1news.az "TRT Haber"-e istinadən xəbər verir ki, nazirlər İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran İslam Respublikasının ərazisindən dron hücumları həyata keçirilib. 1 ədəd dron Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hava Limanının terminal binasına, digər bir dron isə Şəkərabad kəndində məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava Limanının binasına zərər dəyib, 4 nəfər xəsarət alıb.

Paylaş:
147

Aktual

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Siyasət

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Rusiyanın Baş nazirləri qarşılıqlı əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər

Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, biz yaxşı həll yolları tapacağıq

Azərbaycan və Rusiya qəzaya uğrayan AZAL təyyarəsi ilə bağlı kompleks addımlar atacaq

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

Son xəbərlər

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Bu gün, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Bu gün, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Bu gün, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Bu gün, 18:44

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Bu gün, 17:47

Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

Bu gün, 17:42

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib

Bu gün, 17:40

Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

Bu gün, 17:37

Gəncədə avtomobil yaşayış binasına çırpıldı

Bu gün, 17:36

Fransa səfirindən İranın Naxçıvana dron hücumuna REAKSİYA: Qəbuledilməzdir

Bu gün, 17:15

Sibiqa: Kiyev Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir

Bu gün, 17:08

Abşeronda iki günlük körpə ölüb

Bu gün, 17:00

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycana qarşı törədilmiş hücumların təkzib edilməsi heç bir halda məqbul sayıla bilməz

Bu gün, 16:55

Naxçıvandan daxili və xarici istiqamətlərdə uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 16:53

Universitet və kolleclərə sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Bu gün, 16:47

Naxçıvanda mülki infrastruktura dronla hücumla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:46

Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib

Bu gün, 16:44

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Bu gün, 16:30

Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin edilməsi üçün alternativ reyslər təşkil olunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib

Bu gün, 16:25
Bütün xəbərlər