 Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib

16:44 - Bu gün
Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib

5 mart tarixində Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib.

XİN-dən 1news.az-a verilən xəbərə görə, telefon danışığı zamanı nazirlər İranın ölkəmizə qarşı dron hücumları nəticəsində yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər.

Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına 5 mart tarixində İran tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumları barədə məlumat verib.

Nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının hava limanının terminal binasına zərər dəyib, mülki şəxslər xəsarət alıb. Həmçinin dronlardan biri Şəkərabad kəndində məktəb binasının yaxınlığına düşüb.

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qarşı həyata keçirilmiş bu hücumun beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olduğunu və regionda gərginliyin artmasına xidmət etdiyini vurğulayıb.

Azərbaycan tərəfinin baş vermiş hücum ilə bağlı İran tərəfindən qısa müddət ərzində məsələyə aydınlıq gətirilməsini, müvafiq izahat verilməsini və bu kimi halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün zəruri təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb etdiyi diqqətə çatdırılıb.

Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Botçorişvili baş vermiş hadisə ilə bağlı narahatlığını ifadə edib və regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasının vacibliyini qeyd edib.

Telefon danışığı zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
108

Aktual

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Siyasət

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, biz yaxşı həll yolları tapacağıq

İran ordusu İsrailə qarşı əks-hücuma keçib - SON DƏQİQƏ

Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

Son xəbərlər

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Bu gün, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Bu gün, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Bu gün, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Bu gün, 18:44

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Bu gün, 17:47

Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

Bu gün, 17:42

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib

Bu gün, 17:40

Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

Bu gün, 17:37

Gəncədə avtomobil yaşayış binasına çırpıldı

Bu gün, 17:36

Fransa səfirindən İranın Naxçıvana dron hücumuna REAKSİYA: Qəbuledilməzdir

Bu gün, 17:15

Sibiqa: Kiyev Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir

Bu gün, 17:08

Abşeronda iki günlük körpə ölüb

Bu gün, 17:00

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycana qarşı törədilmiş hücumların təkzib edilməsi heç bir halda məqbul sayıla bilməz

Bu gün, 16:55

Naxçıvandan daxili və xarici istiqamətlərdə uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 16:53

Universitet və kolleclərə sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Bu gün, 16:47

Naxçıvanda mülki infrastruktura dronla hücumla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:46

Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib

Bu gün, 16:44

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Bu gün, 16:30

Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin edilməsi üçün alternativ reyslər təşkil olunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib

Bu gün, 16:25
Bütün xəbərlər