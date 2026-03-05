 Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir | 1news.az | Xəbərlər
Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

Qafar Ağayev17:42 - Bu gün
Moldova 5 mart tarixində İran tərəfindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı həyata keçirilmiş, mülki obyektləri hədəf alan və iki mülki şəxsin yaralanması ilə nəticələnən dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Moldova Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib.

"Moldova Azərbaycanla həmrəy olduğunu bildirir və onun suverenliyi ilə ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha təsdiqləyir.

Belə hərəkətlər qəbuledilməzdir və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır" - bəyanatda qeyd olunub.

