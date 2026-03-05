Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Moldova Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib.
"Moldova Azərbaycanla həmrəy olduğunu bildirir və onun suverenliyi ilə ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha təsdiqləyir.
Belə hərəkətlər qəbuledilməzdir və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır" - bəyanatda qeyd olunub.
Moldova strongly condemns the March 5 drone attacks on the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan targeting civilian facilities and injuring two civilians. Moldova stands in solidarity with Azerbaijan and reaffirms its support for its sovereignty and territorial integrity.… — 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) March 5, 2026
