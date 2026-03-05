 Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

17:37 - Bu gün
Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlinski və Səfərov qardaşlarına hökm oxunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Şahin Şıxlinski 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Akif Səfərov 21, Ayaz Səfərov 20, Kamal Səfərov 14, Məzahir Səfərov 13, Bakir Səfərov 10 il, Şücayəddin Rəcəbov isə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.

Qeyd edək ki, ötən ilin iyun ayında Rusiya hüquq-mühafizə orqanları Yekaterinburqdakı azərbaycanlılara qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı güc tətbiq olunub və nəticədə iki azərbaycanlı Ziyəddin və Hüseyn Səfərov qardaşları aldıqları xəsarətlərdən həyatını itiriblər. Digər Səfərovlar və bir neçə həmyerlimiz məhkəmənin qərarı ilə həbs olunublar. Onlara qarşı 2001, 2010 və 2011-ci illərdə törədilmiş cinayət ittihamları irəli sürülüb.

Daha sonra Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlinski və oğlu Mutvalı Şıxlinski saxlanılıb. Mutvalı Şıxslinskiyə qarşı dövlət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Şahin Şıxlinski isə sifarişli qətlə cəhd və dövlət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunur.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Siyasət

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Cəmiyyət

Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

Gəncədə avtomobil yaşayış binasına çırpıldı

Abşeronda iki günlük körpə ölüb

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycana qarşı törədilmiş hücumların təkzib edilməsi heç bir halda məqbul sayıla bilməz

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

“Lake Hotel”də dörd gəncin ölümündə təqsirləndirilən sahibkara hökm oxundu

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Son xəbərlər

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Bu gün, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Bu gün, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Bu gün, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Bu gün, 18:44

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Bu gün, 17:47

Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

Bu gün, 17:42

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib

Bu gün, 17:40

Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

Bu gün, 17:37

Gəncədə avtomobil yaşayış binasına çırpıldı

Bu gün, 17:36

Fransa səfirindən İranın Naxçıvana dron hücumuna REAKSİYA: Qəbuledilməzdir

Bu gün, 17:15

Sibiqa: Kiyev Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir

Bu gün, 17:08

Abşeronda iki günlük körpə ölüb

Bu gün, 17:00

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycana qarşı törədilmiş hücumların təkzib edilməsi heç bir halda məqbul sayıla bilməz

Bu gün, 16:55

Naxçıvandan daxili və xarici istiqamətlərdə uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 16:53

Universitet və kolleclərə sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Bu gün, 16:47

Naxçıvanda mülki infrastruktura dronla hücumla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:46

Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib

Bu gün, 16:44

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Bu gün, 16:30

Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin edilməsi üçün alternativ reyslər təşkil olunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib

Bu gün, 16:25
Bütün xəbərlər