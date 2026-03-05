 Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Qafar Ağayev17:47 - Bu gün
Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İrandan Naxçıvana PUA hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb.

1news.az xəbər verir ki, rəsmi Ankara bu gün Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı həyata keçirilən PUA hücumlarını qətiyyətlə pisləyib.

“Bölgədə üçüncü ölkələri hədəf alan və müharibənin yayılması riskini artıran bu cür hücumlara dərhal son verilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayırıq.

Türkiyə hər zaman olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək”, - bəyanatda deyilir.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran İslam Respublikasının ərazisindən dron hücumları həyata keçirilib. 1 ədəd dron Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hava Limanının terminal binasına, digər bir dron isə Şəkərabad kəndində məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava Limanının binasına zərər dəyib, 4 nəfər xəsarət alıb.

Paylaş:
158

Aktual

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Siyasət

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Siyasət

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

İlham Əliyev: Hazırda Azərbaycan qazının istehlakçısı olan ölkələrin sayı 16-ya çatıb

Son xəbərlər

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Bu gün, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

Bu gün, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Bu gün, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

Bu gün, 18:44

Türkiyə XİN: Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

Bu gün, 17:47

Molda XİN Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

Bu gün, 17:42

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan İranın Azərbaycana dron hücumlarını müzakirə edib

Bu gün, 17:40

Rusiyada Şahin Şıxlinski və Səfərovlara hökm oxunub

Bu gün, 17:37

Gəncədə avtomobil yaşayış binasına çırpıldı

Bu gün, 17:36

Fransa səfirindən İranın Naxçıvana dron hücumuna REAKSİYA: Qəbuledilməzdir

Bu gün, 17:15

Sibiqa: Kiyev Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir

Bu gün, 17:08

Abşeronda iki günlük körpə ölüb

Bu gün, 17:00

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycana qarşı törədilmiş hücumların təkzib edilməsi heç bir halda məqbul sayıla bilməz

Bu gün, 16:55

Naxçıvandan daxili və xarici istiqamətlərdə uçuşlar dayandırılıb

Bu gün, 16:53

Universitet və kolleclərə sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Bu gün, 16:47

Naxçıvanda mülki infrastruktura dronla hücumla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:46

Maka Botçorişvili Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng edib

Bu gün, 16:44

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Bu gün, 16:30

Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin edilməsi üçün alternativ reyslər təşkil olunub

Bu gün, 16:29

Prezident: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib

Bu gün, 16:25
Bütün xəbərlər