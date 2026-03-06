 Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Qafar Ağayev10:28 - Bu gün
Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Bu gün Şərqdə ilk demokratik respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür.

1news.az-ın məlumatına görə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub.

Gənc yaşlarında sosial demokratlarla birgə “Hümmət” təşkilatının yaranmasında iştirak edib. Çarizmin təqiblərinə məruz qalaraq 1909-cu ildə İrana mühacirət edən Rəsulzadə bir müddət burada “İrane-nou” qəzetinin baş redaktoru kimi çalışıb, məşrutə inqilabı yatırıldıqdan sonra Türkiyəyə mühacirət edib.

O, 1911-ci ildə Müsavat Partiyasına üzv qəbul edilib, 4 il sonra Müsavat Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri seçilib. 1918-ci ildə Fətəli Xan Xoyski və digərləri ilə birlikdə Şərqdə ilk respublikanın yaradılmasını rəsmi şəkildə elan edib. 1920-ci il aprelin 28-də bolşevik işğalından sonra həbs edilib. Az sonra İ. Stalinin göstərişi ilə həbsdən azad edilərək Moskvaya aparılıb. Stalinin təkidlərinə baxmayaraq, o, Sovet hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqdan imtina edərək xaricə üz tutub.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-da Ankarada dünyasını dəyişib və Əsri məzarlığında dəfn edilib.

1992-ci il dekabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəy "Görkəmli ictimai-siyasi xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin totalitar sovet rejimi dövründə repressiyaya məruz qalmış ailə üzvlərinin Azərbaycana qaytarılması və onların sosial-məişət məsələlərinin həlli haqqında" sərəncam imzalayıb.

29 dekabr 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev "Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

22 noyabr 2013-cü ildə isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam verib. Sərəncama əsasən, respublikada və respublikadan kənarda silsilə yubiley tədbirləri keçirilib.

Həmçinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100-cü ili münasibətilə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci ili "Cümhuriyyət ili" elan edilib.

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2023-cü il dekabrın 30-da “Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam imzalayıb.

Paylaş:
68

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Cəmiyyət

İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

Rəsmi

BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Cəmiyyət

Səssiz başlayan təhlükə: körpələrdə pnevmoniyanı necə vaxtında tanımalı?

HHQ-də Bayraktar kursunun birinci buraxılış mərasimi keçirilib

Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

1 nömrəli səfərbərlik nədir? - İZAH

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi üzərliklə bağlı dənizçilərə xəbərdarlıq edib

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

Son xəbərlər

Səssiz başlayan təhlükə: körpələrdə pnevmoniyanı necə vaxtında tanımalı?

Bu gün, 11:07

HHQ-də Bayraktar kursunun birinci buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 10:53

Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

Bu gün, 10:41

1 nömrəli səfərbərlik nədir? - İZAH

Bu gün, 10:35

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Bu gün, 10:28

MEDİA jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 10:24

Tramp: İranın yeni liderinin seçilməsi prosesində ABŞ də rol oynamalıdır

Bu gün, 10:10

Bir vəkil Kollegiyadan xaric edilib, üç vəkil cərimə olunub

Bu gün, 10:03

Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:44

ABŞ İranın dron daşıyan gəmisinə zərbə endirib

Bu gün, 09:37

Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 09:31

AMB 6 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 09:15

Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 08:41

Kamaləddin Qafarov: “Region gələcəyi qarşılıqlı hörmət və beynəlxalq hüquqa sadiqlik üzərində qurulmalıdır”

05 / 03 / 2026, 21:49

BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

05 / 03 / 2026, 20:52

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

05 / 03 / 2026, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

05 / 03 / 2026, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

05 / 03 / 2026, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

05 / 03 / 2026, 18:44
Bütün xəbərlər