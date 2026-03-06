 Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb

09:44 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb

İtaliyanın Auqusta limanında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 5,61 ABŞ dolları və ya 6,82 faiz artaraq bir barel üçün 87,90 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Ceyhan limanında “Azeri Light” markalı neftin FOB bazasında bir barelinin qiyməti 5,34 dollar və ya 6,82 faiz bahlaşaraq 83,69 dollar olub.

URALS markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 5,04 dollar və ya 10,75 faiz artaraq bir barel üçün 51,94 dollara çatıb.

Şimal dənizində hasil edilən “Dated Brent” markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 6,55 dollar və ya 8,07 faiz artaraq bir barel üçün 87,71 dollara çatıb.

Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.

Paylaş:
94

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Cəmiyyət

İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

Rəsmi

BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Abşeron dairəvi xətti üzrə qatarların 9 martda hansı qrafiklə işləyəcək? - AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

ADY Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edir - CƏDVƏL

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

“Gənclik”də 2 marşrut avtobusu toqquşdu - FOTO

Son xəbərlər

Səssiz başlayan təhlükə: körpələrdə pnevmoniyanı necə vaxtında tanımalı?

Bu gün, 11:07

HHQ-də Bayraktar kursunun birinci buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 10:53

Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

Bu gün, 10:41

1 nömrəli səfərbərlik nədir? - İZAH

Bu gün, 10:35

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Bu gün, 10:28

MEDİA jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 10:24

Tramp: İranın yeni liderinin seçilməsi prosesində ABŞ də rol oynamalıdır

Bu gün, 10:10

Bir vəkil Kollegiyadan xaric edilib, üç vəkil cərimə olunub

Bu gün, 10:03

Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:44

ABŞ İranın dron daşıyan gəmisinə zərbə endirib

Bu gün, 09:37

Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 09:31

AMB 6 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 09:15

Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 08:41

Kamaləddin Qafarov: “Region gələcəyi qarşılıqlı hörmət və beynəlxalq hüquqa sadiqlik üzərində qurulmalıdır”

05 / 03 / 2026, 21:49

BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

05 / 03 / 2026, 20:52

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

05 / 03 / 2026, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

05 / 03 / 2026, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

05 / 03 / 2026, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

05 / 03 / 2026, 18:44
Bütün xəbərlər