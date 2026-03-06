 AMB 6 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 6 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04 % artaraq 1,9741 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,1629 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9741

100 Rusiya rublu

2,1629

1 Avstraliya dolları

1,1948

1 Belarus rublu

0,5961

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1155

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2463

1 Danimarka kronu

0,2642

1 Gürcü larisi

0,6239

1 Honq Konq dolları

0,2173

1 Hindistan rupisi

0,0185

1 İngilis funt sterlinqi

2,2715

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1844

1 İsveçrə frankı

2,1777

1 İsrail şekeli

0,5504

1 Kanada dolları

1,2444

1 Küveyt dinarı

5,5243

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3443

1 Qətər rialı

0,4662

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5092

1 Moldova leyi

0,0982

1 Norveç kronu

0,1759

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6078

1 Polşa zlotası

0,4621

1 Rumıniya leyi

0,3878

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3298

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3204

Türk lirəsi

0,0386

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0389

Yapon yeni

1,0781

Yeni Zelandiya dolları

1,0036

Qızıl

8712,8910

Gümüş

143,0468

Platin

3667,0105

Palladium

2833,3985

100

