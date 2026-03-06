 Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

10:41 - Bu gün
Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

Bank Respublika "Bank və sığorta sahəsi üzrə məşğulluğun inkişafına verdiyi töhfəyə görə" xüsusi mükafata layiq görülüb.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətində (DVX) “Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar” mövzusunda forum keçirilib.

Forum çərçivəsində vergi sistemində müasir idarəetmə yanaşmaları, rəqəmsal həllərin tətbiqi və data əsaslı qərarvermə mexanizmləri müzakirə olunub. Bununla yanaşı, vergi qanunvericiliyində baş verən dəyişikliklər və vergi inzibatçılığında tətbiq olunan yeni yanaşmalar iştirakçılara təqdim edilib.

Forumda, müxtəlif nominasiyalar üzrə fərqlənən vergi ödəyicilərinə xüsusi sertifikatlar təqdim olunub. Bank Respublika, Azərbaycan bank və sığorta sahəsindəki peşəkar inkişafı və məşğulluğun artırılmasına verdiyi əvəzsiz töhfələrə görə "Bank və sığorta sahəsi üzrə məşğulluğun inkişafına verdiyi töhfəyə görə" xüsusi mükafata layiq görülüb.

Mükafat, Baş nazirin müavini Samir Şərifov, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov tərəfindən “Bank Respublika”nın Müşahidə Şurasının sədri Şakir Rəhimova təqdim olunub.

Bu mükafat Bank Respublika-nın əmək bazarında yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin yetişdirilməsi, insan kapitalının inkişafı və sektorda uzunmüddətli məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
63

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Cəmiyyət

İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

Rəsmi

BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

Rəsmi

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

Cəmiyyət

Səssiz başlayan təhlükə: körpələrdə pnevmoniyanı necə vaxtında tanımalı?

HHQ-də Bayraktar kursunun birinci buraxılış mərasimi keçirilib

Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

1 nömrəli səfərbərlik nədir? - İZAH

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi üzərliklə bağlı dənizçilərə xəbərdarlıq edib

Son xəbərlər

Səssiz başlayan təhlükə: körpələrdə pnevmoniyanı necə vaxtında tanımalı?

Bu gün, 11:07

HHQ-də Bayraktar kursunun birinci buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 10:53

Bank Respublika Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

Bu gün, 10:41

1 nömrəli səfərbərlik nədir? - İZAH

Bu gün, 10:35

Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

Bu gün, 10:28

MEDİA jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 10:24

Tramp: İranın yeni liderinin seçilməsi prosesində ABŞ də rol oynamalıdır

Bu gün, 10:10

Bir vəkil Kollegiyadan xaric edilib, üç vəkil cərimə olunub

Bu gün, 10:03

Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:44

ABŞ İranın dron daşıyan gəmisinə zərbə endirib

Bu gün, 09:37

Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 09:31

AMB 6 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 09:15

Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 08:41

Kamaləddin Qafarov: “Region gələcəyi qarşılıqlı hörmət və beynəlxalq hüquqa sadiqlik üzərində qurulmalıdır”

05 / 03 / 2026, 21:49

BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib

05 / 03 / 2026, 20:52

Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

05 / 03 / 2026, 19:31

Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

05 / 03 / 2026, 19:14

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

05 / 03 / 2026, 19:07

İsrail XİN başçısı: İranın Azərbaycana qarşı açıq və məqsədyönlü təcavüzünü pisləyirəm

05 / 03 / 2026, 18:44
Bütün xəbərlər