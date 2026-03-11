 AMB 11 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 11 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1527 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9777
AUD 1,2209
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1161
CZK 0,0811
CNY 0,2477
DKK 0,2647
GEL 0,6237
HKD 0,2172
INR 0,0185
GBP 2,2873
SEK 0,1859
CHF 2,1878
ILS 0,55
CAD 1,2537
KWD 5,5383
KZT 0,3483
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5151
MDL 0,0992
NOK 0,1768
UZS 0,014
PKR 0,608
PLN 0,4641
RON 0,3886
RUB 2,1527
RSD 0,0168
SGD 1,3378
SAR 0,453
xdr 2,3239
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,0752
NZD 1,0109
XAU 8847,463
XAG 150,0259
XPT 3754,875
XPD 2850,781
