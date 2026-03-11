AMB 11 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1527 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9777
|AUD
|1,2209
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1161
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2477
|DKK
|0,2647
|GEL
|0,6237
|HKD
|0,2172
|INR
|0,0185
|GBP
|2,2873
|SEK
|0,1859
|CHF
|2,1878
|ILS
|0,55
|CAD
|1,2537
|KWD
|5,5383
|KZT
|0,3483
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5151
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1768
|UZS
|0,014
|PKR
|0,608
|PLN
|0,4641
|RON
|0,3886
|RUB
|2,1527
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3378
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3239
|TRY
|0,0386
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,0752
|NZD
|1,0109
|XAU
|8847,463
|XAG
|150,0259
|XPT
|3754,875
|XPD
|2850,781
