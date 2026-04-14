На русском
Cəmiyyət

Qafar Ağayev20:16 - Bu gün
Aprelin 14-də "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" (TƏBİB) publik hüquqi şəxsin Müşahidə Şurasının sədri, Azərbaycan Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədovun sədrliyi ilə Şuranın iclası keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 nömrəli Fərmanının 3.3-cü bəndi rəhbər tutularaq, TƏBİB-in İcraçı direktorunun vəzifəyə təyin olunması məsələsinə baxılıb.

Müşahidə Şurasının qərarı ilə Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib.

Anar Bayramov Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunudur və təhsil aldığı dövrdə Akademik Mirqasımov adına təqaüdə layiq görülüb və təhsilini qırmızı diplomla, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2003-cü ildən tibb üzrə fəlsəfə doktorudur.

1998-ci ildən “MediClub” klinikasında həkim işləyib, 2002-ci ildən “A-Group” Sığorta Şirkətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, şirkətin İdarə Heyətinin sədri olub. 2021-ci ildən əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri olub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 aprel 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.

2006–2014-cü illərdə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının Tibbi Sığorta Komitəsinin sədri, 2012-2017-ci illərdə Xəzər-Avropa Maliyyə Klubunun (CEİBC) prezidenti, 2017-2020-ci illərdə Xəzər-Avropa Klubunun Sığorta Komitəsinin rəhbəri olub.

Paylaş:
373

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Cəmiyyət

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Siyasət

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Mövqe

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Cəmiyyət

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Nikahların sayı azalıb

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Son xəbərlər

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 20:16

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:50

Nikahların sayı azalıb

Bu gün, 17:45

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:31

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:25

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Bu gün, 17:17

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 17:09

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

Bu gün, 17:02

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Bu gün, 16:45

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:33

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:30

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Bu gün, 16:25

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bu gün, 16:15

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Bu gün, 16:12

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Bu gün, 16:10

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər