Əfran İsmayılov “Araz-Naxçıvan”dan ayrıldı
"Araz-Naxçıvan” klubu məşqçisi Əfran İsmayılovla yolları ayırıb.
1news.az xəbər verir ki, bu haqda klubun mətbuat xidmətindən xəbər verilib.
Məlumata görə, mütəxəssis rəhbərliklə görüşərək klubdan ayrılmaq istədiyini bildirib.
Rəhbərlik Ə.İsmayılovun müraciətini müsbət cavablandırıb. Sabiq futbolçu son 3 mövsümdə Naxçıvan klubunun məşqçilər korpusunda yer alıb.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan” Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünü 46 xalla 6-cı pillədə bitirib.
