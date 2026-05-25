 Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Qafar Ağayev13:15 - Bu gün
Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Qurban bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün avtovağzal və avtostansiyalar əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün 26-31 may tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) şəhərlərarası və rayonlararası marşrutlar üzrə sərnişindaşımaları yerinə yetirən daşıyıcılar tərəfindən fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətin təmin edilməsi, kassalardan tariflərə uyğun biletlərin qanunamüvafiq qaydada satışının həyata keçirilməsi, yarana biləcək sərnişin sıxlığının qarşısının alınması, eləcə də avtobusların təsdiq edilmiş cədvəl üzrə hərəkət qrafiklərinə ciddi riayət edilməsi ilə bağlı bütün avtovağzal və avtostansiyalara müvafiq tapşırıqlar verib.

Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bayram ərəfəsində və istirahət günlərində sərnişin axınına uyğun olaraq marşrutlar üzrə xətlərə buraxılan avtobusların intervalına, sürücülərin sərnişindaşımada təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələrinə xüsusi nəzarət olunacaq.

Sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xəttə lazımi sayda əlavə avtobus buraxılması təmin ediləcək.

Vətəndaşlar biletləri https://biletim.az/ portalından onlayn qaydada, həmçinin avtovağzalların kassalarından əldə edə bilərlər.

Qeyd edək ki, hazırda portalda 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 361 reys olmaqla 409 nəqliyyat vasitəsi qoşulub. Portal vaxta qənaət, müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi, ölkədə nağdsız ödəniş dövriyyəsinin artırılması baxımından bir sıra üstünlüklərə malikdir.

Vətəndaşlara daha rahat və təhlükəsiz qaydada mənzil başına çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada “biletim.az” portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur.

Paylaş:
36

Aktual

Rəsmi

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Siyasət

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Siyasət

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Cəmiyyət

Tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələr sabah bitir

Qurban bayramı namazları ölkənin bütün mərkəzi məscidlərində qılınacaq

Zərdabda 94 yaşlı qadın dəm qazından ölüb, nəvəsi zəhərlənib

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

“Whatsapp” istifadəçilərinə YENİLİK

Son xəbərlər

Tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələr sabah bitir

Bu gün, 13:42

Qurban bayramı namazları ölkənin bütün mərkəzi məscidlərində qılınacaq

Bu gün, 13:26

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Bu gün, 13:25

Zərdabda 94 yaşlı qadın dəm qazından ölüb, nəvəsi zəhərlənib

Bu gün, 13:16

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:15

Əfran İsmayılov “Araz-Naxçıvan”dan ayrıldı

Bu gün, 13:01

Möhtəşəm alyans: Kriştiano Ronaldo “Dreame Technology”nin yeni qlobal səfiridir

Bu gün, 13:00

Yağış, duman, 27 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:47

Sərdar Berdiməhəmmədov: Xalqlarımızın rifahı naminə sıx əməkdaşlığımızı davam etdirməyə hazır olduğumuzu bildiririk

Bu gün, 12:43

Ölkə üzrə 134 ünvanda heyvan kəsimi və satışı məntəqəsi yaradılıb

Bu gün, 12:40

DİN və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, 38 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 12:27

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Bu gün, 12:24

SOCAR-a yeni mətbuat katibi təyin olundu

Bu gün, 12:23

Bakıda binanın üzlüyü maşınların üstünə düşdü - VİDEO

Bu gün, 12:12

Pakistanda ağır qəza: 17 nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 12:07

Biləsuvarda 25 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 12:02

Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib

Bu gün, 11:55

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Bu gün, 11:53

DİM-dən təkrar imtahana girəcək 9-cu sinif şagirdlərinə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:52

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər