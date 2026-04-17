 Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq Binəqədiə baş verən hadisə ilə bağlı birgə məlumat yaydı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq Binəqədiə baş verən hadisə ilə bağlı birgə məlumat yaydı

Qafar Ağayev15:59 - Bu gün
Bakının Binəqədi rayonunda kişi arvadını qətlə yetirdikdən sonra evi yandırıraq intihar edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aprelin 17-də saat 12 radələrində Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Baksol yolu adlanan ərazidə yerləşən fərdi yaşayış evində yanğın baş verib.

Yanğın nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü Rafət Həsənova məxsus ümumi sahəsi 90kv.m. olan birmərtəbəli dördotaqlı evin dam örtüyü 90kv.m., 2 otağının yanar konstruksiyaları 32kv.m. sahədə, bitişik sahəsi 66kv.m. olan talvar və evin həyətində park edilmiş "BMW" markalı minik avtomobili, yaxınlıqda yerləşən 1982-ci il təvəllüdlü Əziz Vəliyevə məxsus ümumi sahəsi 80kv.m. olan birmərtəbəli dördotaqlı evin dam örtüyü 80kv.m. sahədə və 3 otağının yanar konstruksiyaları 46kv.m. sahədə yanıb.

Habelə yanğının kəşfiyyatı zamanı həyətyanı sahədə Rafət Həsənovun, evdə isə 1968-ci il təvəllüdlü Ceyran Həsənovanın meyitləri aşkar olunub.

Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən icra olunan ilkin prosessual hərəkətlər nəticəsində Rafət Həsənovun şəxsi münasibətlər zəminində keçmiş arvadı Ceyran Həsənovanı qeyd olunan evdə qəsdən öldürməsi, ardınca həmin evi və həyətdə olan avtomobili yandırması və daha sonra isə həyətyanı sahədə intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Paylaş:
195

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Son xəbərlər

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Bu gün, 20:00

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Bu gün, 18:25

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Bu gün, 17:59

Tramp: ABŞ hazırda dünyanın ən möhtəşəm ölkəsidir

Bu gün, 17:58

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 17:27

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

Bu gün, 17:27

2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 17:22

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Bu gün, 17:01

Üç qardaş ölkə liderləri Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində bir araya gəldilər - FOTO

Bu gün, 16:51

Yağış, qar yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:47

“Anadolu Ankası – 2026” beynəlxalq təlimi uğurla başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 16:35

Azərbaycan Prezidenti Şahbaz Şəriflə görüşdü - FOTO

Bu gün, 16:27

Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyi zədələndi - FOTO

Bu gün, 16:25

Antalya Diplomatiya Forumunun açılış mərasimi keçirilir, Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edir

Bu gün, 16:18

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional sahibliyin qəti tərəfdarıdır

Bu gün, 16:07

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq Binəqədiə baş verən hadisə ilə bağlı birgə məlumat yaydı

Bu gün, 15:59

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50
Bütün xəbərlər