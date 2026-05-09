 Cəlilabadda məktəblilər arasında yaranan mübahisəyə valideynlər də qarışıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Cəlilabadda məktəblilər arasında yaranan mübahisəyə valideynlər də qarışıb

14:03 - Bu gün
Cəlilabadda məktəblilər arasında yaranan mübahisəyə valideynlər də qarışıb

Cəlilabad rayonunda məktəblilər arasında mübahisəyə valideynlər də qarışıb, nəticədə onlardan biri ağır xəsarətlər alıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bıçaqlanmanı törətməkdə şübhəli bilinən Nicat Cəbiyevin evinin qarşısında qeydə alınıb.

Belə ki, dünən məktəbdə Nicat Cəbiyevin 9-cu sinifdə oxuyan övladı ilə həmkəndlisi İlqar Quliyevin 5-ci sinif şagirdi olan övladı arasında münaqişə baş verib. Bundan sonra 5-ci sinifdə oxuyan məktəbli evə gedərək ondan 4 yaş böyük şagirdin onu döydüyünü bildirib. Buna əsəbiləşən İ.Quliyev həmin yeniyetmənin yaşadığı evə gedib və mübahisə yaranıb.

Mübahisənin münaqişəyə keçməsi ilə 9-cu sinif şagirdinin atası N.Cəbiyev bıçaq götürərək İlqara hücum edib. O, bıçaqla həmkəndlisinə çoxsaylı zərbələr endirib.

Yaralı dərhal Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin verdiyi məlumata görə, onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 40 yaşlı Nicat Cəbiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı Cəlilabad Rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Paylaş:
195

Aktual

Rəsmi

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində “Şəfəq” yarımstansiyasının açılışı olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev və xanımı Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binasının tikintisi ilə tanış olublar - FOTO

Rəsmi

Dövlət başçısı və birinci xanım Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə görüşüblər - FOTO

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Şükürbəyli kəndində fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olublar - FOTO

Cəmiyyət

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 54 nəfər saxlanılıb

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Azərbaycanda zəlzələ olub

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Space” TV-nin yeni baş direktoru o təyin edildi

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Son xəbərlər

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində “Şəfəq” yarımstansiyasının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 18:03

İlham Əliyev və xanımı Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binasının tikintisi ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 18:01

Dövlət başçısı və birinci xanım Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə görüşüblər - FOTO

Bu gün, 17:49

Prezident və birinci xanım Şükürbəyli kəndində fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 17:26

İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:24

ADY rəhbərliyi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 17:04

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:22

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 54 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:45

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Bu gün, 15:17

Azərbaycanda zəlzələ olub

Bu gün, 14:52

Göygöldə yol qəzası baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 14:45

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrayıl rayonuna səfər ediblər

Bu gün, 14:32

Cəlilabadda məktəblilər arasında yaranan mübahisəyə valideynlər də qarışıb

Bu gün, 14:03

DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

Bu gün, 13:42

Suraxanıda 12 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunub

Bu gün, 13:23

Lökbatanda mərmər sexində çalışan 57 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

Bu gün, 13:05

Qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 12:41

Prezident və birinci xanım general-mayor Həzi Aslanovun məzarını ziyarət ediblər

Bu gün, 12:28

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:14

Prezident və birinci xanım Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 11:53
Bütün xəbərlər