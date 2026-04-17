 Avro manat qarşısında ucuzlaşdı - Günün məzənnələri | 1news.az
На русском
İqtisadiyyat

Avro manat qarşısında ucuzlaşdı - Günün məzənnələri

Qafar Ağayev09:25 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, aprelin 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0379 manata kimi, avro 2.0030 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2.2257 manatadək ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,003
AUD 1,2186
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1149
CZK 0,0824
CNY 0,2491
DKK 0,268
GEL 0,6321
HKD 0,2171
INR 0,0183
GBP 2,2988
SEK 0,1851
CHF 2,1702
ILS 0,5686
CAD 1,242
KWD 5,5111
KZT 0,3605
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5493
MDL 0,0993
NOK 0,1817
UZS 0,014
PKR 0,6071
PLN 0,4726
RON 0,393
RUB 2,2257
RSD 0,0171
SGD 1,3357
SAR 0,4532
xdr 2,3355
TRY 0,0379
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,066
NZD 1,001
XAU 8165,848
XAG 134,5243
XPT 3556,902
XPD 2653,088
Paylaş:
151

