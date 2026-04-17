Avro manat qarşısında ucuzlaşdı - Günün məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, aprelin 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0379 manata kimi, avro 2.0030 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2.2257 manatadək ucuzlaşıb.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,003
|AUD
|1,2186
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1149
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2491
|DKK
|0,268
|GEL
|0,6321
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0183
|GBP
|2,2988
|SEK
|0,1851
|CHF
|2,1702
|ILS
|0,5686
|CAD
|1,242
|KWD
|5,5111
|KZT
|0,3605
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5493
|MDL
|0,0993
|NOK
|0,1817
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4726
|RON
|0,393
|RUB
|2,2257
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3357
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3355
|TRY
|0,0379
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,066
|NZD
|1,001
|XAU
|8165,848
|XAG
|134,5243
|XPT
|3556,902
|XPD
|2653,088
