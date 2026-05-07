AMB 7 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:05 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,2717 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9977
AUD 1,2321
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1171
CZK 0,0821
CNY 0,2498
DKK 0,2673
GEL 0,6333
HKD 0,217
INR 0,0179
GBP 2,3116
SEK 0,1839
CHF 2,1824
ILS 0,5845
CAD 1,2467
KWD 5,5211
KZT 0,3673
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5578
MDL 0,0988
NOK 0,1827
UZS 0,0141
PKR 0,6066
PLN 0,472
RON 0,3794
RUB 2,2717
RSD 0,017
SGD 1,341
SAR 0,4532
xdr 2,3408
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0873
NZD 1,0135
XAU 7984,73
XAG 132,1487
XPT 3500,309
XPD 2624,851
